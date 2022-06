Il Segreto, com’è oggi l’attrice interprete di Mariana: lo scatto che non avete mai visto

Mariana Castaneda è un personaggio de Il Segreto impossibile da dimenticare, bella e piena di fascino proprio come l’attrice nella vita quotidiana.

E’ passato più di un anno da quando abbiamo visto l’ultima puntata de Il Segreto. La telenovela spagnola ha chiuso i battenti dopo 12 stagioni e 8 anni di messa in onda. Puente Viejo che ha fatto da sfondo della trama viene distrutto dalle bombe che Don Filiberto sparge e con esso anche gli abitanti.

I primi a morire sono Donna Francisca, Raiumundo e il prete stesso. Ed è sul finale che c’è il colpo di scena, Francisca rivela il segreto che da anni conserva nel cuore, l’eterno amore per Ulloa. In queste 12 stagioni molti personaggi sono usciti di scena morendo o andando via, altri li abbiamo seguiti dalla prima all’ultima stagione e qualcuno è giunto a metà percorso.

Uno dei personaggi che è rimasto nel cuore dei telespettatori è Mariana Castaneda che ha fatto parte della telenovela per 7 edizioni. E’ l’unica figlia femmina di Josè e Rosario Castaneda. Lavora come cameriera nella casa di Donna Francisca. Ad un certo punto però lascia il posto per lavorare nella locanda insieme ai suoi fratelli. La sua storia è imprevista, con brutti episodi e un finale inaspettato. Dal 2016 l’attrice non ha fatto più parte de Il Segreto, per questo, ci chiediamo, com’è oggi a distanza di alcuni anni?

Mariana Castaneda ne Il Segreto: l’attrice a distanza di anni non sembra cambiata

Mariana è un personaggio de Il Segreto che abbiamo seguito dalla prima alla settima stagione. Inizialmente lavora nella villa di Donna Francisca per poi andare a lavorare nella locanda. La sua storia personale è piena di colpi di scena e un finale inimmaginabile.

Prima ancora della sua uscita di scena si innamora di Nicolas, un fotografo. La giovane non si fida dell’uomo ma dopo un po’ cede ai suoi sentimenti. L’attrice ha fatto parte della telenovela dal 2011 al 2016, anno della sua uscita di scena. Avete visto com’è oggi?

Eccola in questo scatto social! Carlota Barò ha interpretato la bellissima Mariana e bellissima lo è anche nella realtà. Classe 1989, è un’attrice e una ballerina spagnola conosciuta in Italia proprio per questo ruolo. Da alcuni dettagli possiamo notare piccoli cambiamenti, l’acconciatura dei capelli e naturalmente il look per forza differente dal suo personaggio nella soap opera. Voi la ricordate e soprattutto vi è piaciuta la sua interpretazione?