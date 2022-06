La dottoressa Pimple Popper, enorme sofferenza per Julie: “Ho perso una parte di me”, impressionante

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper Julie ha raccontato la sua enorme sofferenza: è davvero impressionante, cos’è successo.

Julie è stata una delle pazienti de La dottoressa Pimple Popper che ha scelto di chiedere aiuto alla famosa dermatologa per via di una grossa protuberanza spuntatogli sulla parte anteriore del costato diverso tempo prima.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la protuberanza le sia cresciuta circa 10 anni prima la sua richiesta d’aiuto alla famosa dermatologa, ma che negli ultimi sei-sette anni sia aumentata esponenzialmente, tanto da diventare piuttosto enorme e da limitare fortemente i suoi movimenti e la sua vita. Julie, infatti, ha raccontato di essere sempre stata uno spirito libero e di adorare la vita mondana, ma che da quando le è spuntato questo enorme bozzo sul corpo è stata costretta a chiudersi in se stessa. Insomma, una sofferenza enorme per lei soprattutto perché non era affatto abituata ad una cosa del genere – un po’ come la storia di Tanisha, ricordate? È proprio questo, quindi, che l’ha spinta a chiedere aiuto alla famosa youtuber. L’obiettivo, quindi, di Julie era quello di riprendere in mano la sua vita, ma ci sarà riuscita?

La dottoressa Pimple Popper, enorme choc per Julie: cos’è successo

Dopo aver convissuto per più di 10 anni con questa enorme protuberanza sul corpo, Julie ha scelto di dare un taglio a questo drammatico momento e di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper. Oltre a procurarle molto fastidio e dolore, il bozzo l’aveva costretta a vivere una vita che non si sentiva sua. Ed è per questo, quindi, che ha voluto chiedere aiuto ad un’esperta. Guardate un po’ qui:

Il bozzo di Julie era molto simile a quello di Antonio, vero? Ovviamente, anche in questo caso non si è trattato di nulla di grave. E la dottoressa si è immediatamente prodigata nel rimuoverlo. Certo, il lipoma – perché è proprio di questo che stiamo parlando – era abbastanza grosso, ma anche posizionato vicino al muscolo e alla cassa toracica. Nonostante questo, però, la dermatologa non ha avuto alcuna difficoltà nel rimuoverlo.

Appena visto il risultato, Julie non credeva ai suoi occhi. Non solo era soddisfatta, ma non vedeva l’ora di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.