Mara Venier, cosa ha fatto Maria De Filippi per lei: il racconto toccante durante un’intervista a Domenica In.

Amiche prima che colleghe, Mara Venier e Maria De Filippi sono due regine assolute del nostro piccolo schermo. Amatissime dal pubblico, sono legate da un meraviglioso rapporto di fiducia e stima reciproca. A Domenica In, Mara ha raccontato di dovere molto a Maria.

Durante un’intervista alla De Filippi, ospite del programma di Rai Uno nel 2022, la conduttrice veneta ha raccontato un aneddoto che racchiude la grandezza del loro rapporto. “Non smetterò mai di ringraziarti”, ha ripetuto la Zia Mara. Scopriamo perché,

Mara Venier, il retroscena su Maria De Filippi: “Non smetterò mai di ringraziarti”

“Se qui è andata bene lo devo proprio a quegli anni con te. Tu mi hai dato la forza di essere me stessa completamente. Ogni volta, che andavo in crisi eri la prima a venire e dire ti rendi conto che tu vali, non essere così fragile.” Con queste parole, Mara Venier ringrazia Maria De Filippi pubblicamente, durante una puntata di Domenica In di qualche anno fa.

Le due regine della tv hanno lavorato insieme dal 2014 al 2017 a Tu si que vales, dove Mara ha svolto in ruolo di giurata. Anni bellissimi, di puro divertimento, come ricordano la conduttrici. E l’esperienza della Venier a Tu si que vales si è conclusa proprio quando la Rai le ha riproposto Domenica In.

Dopo aver ricevuto l’offerta, la prima persona che Mara ha chiamato è stata proprio Maria. La conduttrice racconta che, in quel momento, era felice della proposta, ma non voleva lasciare il programma di Canale 5 e mettere in difficoltà la De Filippi: ” Dissi: Maria mi hanno offerto Domenica In cosa devo fare, e tu “Fallo”. Tu anche nei miei momenti difficili, hai avuto parole di incoraggiamento e mi hai sempre fatto riflettere sul fatto che io potessi ancora valere. Quindi io non smetterò mai di ringraziarti.”

“Ma senza motivo Mara”, ripete la De Filippi, che non vuole essere ringraziata e sottolinea come il successo della Venier sia assolutamente farina del suo sacco, oltre che meritatissimo. Che dire, due grandi persone oltre che personaggi. Quanto le amiamo?