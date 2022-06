Paolo Bonolis, come ha iniziato con questo lavoro e che cifra gli proposero

Vi siete mai chiesti come Paolo Bonolis ha iniziato questo lavoro? Il retroscena che in pochissimi conoscono e che cifra gli proposero.

È tra i più grandi conduttori di sempre, ma in pochissimi sanno come ha iniziato a svolgere Paolo Bonolis questo lavoro. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato a Domenica In nel corso di una sua intervista, datata Dicembre 2019. Alla famosa ‘zia Mara’, infatti, il buon Bonolis non solo ha raccontato come è iniziata la sua carriera nel mondo della tv, ma anche quanto gli proposero come stipendio.

Non c’è nulla che Paolo Bonolis non sappia fare! Da poco compiuti 61 anni, l’amatissimo conduttore vanta di una carriera impressionante. I primi passi in questo mondo, come in tanti sapranno, li ha mossi quando era davvero giovanissimo, ma da quel momento è stato inarrestabile. Attualmente tra i conduttori più amati della tv nostrana, il simpaticissimo Paolo ne ha fatta di strada dai suoi esordi, eppure il suo successo continua ad essere ancora assoluto. Vi siete mai chiesti, però, come ha iniziato questa carriera? Scopriamo insieme l’incredibile ed inedito retroscena.

Paolo Bonolis, sapete come ha iniziato questo lavoro?

Ha recentemente parlato di ‘ritiro’ dalle scene, ma sembrerebbe che – almeno per il momento – Paolo Bonolis non abbia affatto intenzione di lasciare quello che più ama fare. Tra i conduttori più stimati della televisione italiana, il simpaticissimo romano ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissimo. Non tutti sanno, però, che la sua carriera è iniziata un po’ per caso. A Domenica In nel 2019, infatti, ha raccontato di quando ha accompagnato anni addietro un suo amico a fare un provino e fu proprio lui ad essere notato. Davvero incredibile, vero? È proprio in questo preciso istante, quindi, che è iniziata la sua carriera.

Siete curiosi, però, di sapere quanto guadagnò all’epoca? Recentemente, come raccontato in un nostro articolo, sembrerebbe che Paolo Bonolis guadagni abbastanza, ma alla sua prima esperienza gli fu proposto circa 1 milione di lire per circa 12 mesi.

Aveva solo 19 anni quando ha iniziato la sua carriera, ma Paolo Bonolis non si sarebbe mai immaginato tutto questo incredibile successo. D’altra parte, non c’è assolutamente nulla da obiettare: il conduttore romano è davvero il numero uno!