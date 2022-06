Il programma chiude, il conduttore va via da Mediaset: la decisione appena arrivata

Il programma chiude e il conduttore va via da Mediaset, questa la decisione appena arrivata.

Non una bella notizia questa sia per il conduttore sia per i telespettatori che seguivano il programma da lui condotto con grande entusiasmo. L’annuncio della non messa in onda per la stagione estiva 2022 era già circolato da tempo, da mesi infatti si parlava di una ‘chiusura’ dell’amata trasmissione.

Diverse settimane fa è arrivata la conferma, il programma non ci sarà e a quanto pare, anche il presentatore potrebbe andare via da Mediaset. A dare per certa questa notizia è il settimane Nuovo che riferisce di un cambio ‘rotta’. Ma entriamo nel dettaglio.

Il programma chiude, il conduttore va via da Mediaset: la decisione che nessuno si aspetta

Negli ultimi mesi non si è parlato d’altro anche se i telespettatori hanno aspettato e sperato fino alla fine che questa notizia che aveva iniziato a circolare già da tempo non fosse vera. Ma a quanto pare è più che vera e Temptation Island, il format che vede protagoniste coppie in crisi, non ci sarà quest’anno. Infatti ricordiamo che le precedenti edizioni già in questo periodo, ad inizio giugno, erano in onda.

La conferma dell’addio è arrivata settimane fa. In questi mesi però abbiamo seguito una nuova trasmissione, Ultima fermata, che in qualche modo avrebbe dovuto sostituire il programma estivo. In un certo senso, Ultima fermata per alcuni aspetti riprende il vecchio format ma non del tutto: voi l’avete seguito?

Ma torniamo a Temptation, come avrete avuto già modo di vedere, al suo posto avremo il piacere di seguire le repliche di Tu si que vales e anche di altre trasmissioni. In molti però si pongono un’altra questione, parallelamente a questa notizia i telespettatori si sono chiesti il futuro lavorativo di Filippo Bisciglia, conduttore del format. Ebbene, secondo il settimanale Nuovo, Bisciglia dovrebbe andare via da Mediaset per approdare su un nuovo canale.

Infatti, come riporta il giornale, il conduttore sarebbe in trattativa per un nuovo programma su canale Nove. Naturalmente queste sono indiscrezioni da prendere con le pinze. Forse sarà lo stesso Bisciglia nei prossimi giorni o settimane a darci una buona notizia.