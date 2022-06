Attore di successo e naufrago de L’isola dei famosi, cosa fa oggi Raffaello Balzo? La sua vita è cambiata

Vi ricordate Raffaello Balzo? Attore famosissimo di tante soap opera e naufrago de L’Isola dei famosi: oggi la sua vita è cambiata.

Siamo certi che in tantissimi si ricorderanno di lui e sono curiosi di sapere qualche informazione in più su di lui. Stiamo parlando di Raffaello Balzo, attore famosissimo di tante soap opera di successo e naufrago de L’isola dei famosi nell’edizione vinta da Luca Calvani – a proposito di lui, sapete cosa fa oggi?

Il debutto di Raffaello Balzo nel mondo dello spettacolo nostrano avviene quando è soltanto un ragazzino. Dapprima come modello ed, in seguito, come attore, il giovanissimo friuliano ha saputo catturare l’attenzione di tutti per la sua bellezza ed il suo fascino. Il suo successo, infatti, raggiunge dei livelli impressionanti sin da subito ed ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa nel mondo dello spettacolo, continua ad essere amatissimo. Cosa sappiamo, però, oggi sul suo conto? Cercando informazioni sul suo conto sul web, sembrerebbe che il bel Balzo abbiamo cambiato drasticamente vita. Scopriamo insieme qualche piccolo dettaglio in più.

Ricordate Raffaello Balzo? Cosa fa oggi

Dopo aver dato inizio alla sua carriera da modello, Raffaello Balzo approda sul piccolo schermo nel famoso programma di Raffaella Carrà, Carramba che sorpresa. Nei panni di Carramba boy, il giovanissimo friuliano riesce facilmente a catturare l’attenzione su di sé. Subito dopo questa esperienza che consacra l’inizio della sua scalata al successo, il bel Balzo inizia la sua carriera da attore. Dapprima nella serie tv “Compagni di scuola” e, poi, ne “Un posto al sole”, “Centovetrine” e tante altre, Raffaello da vita ad una carriera incredibile. Com’è cambiata la sua vita dopo il successo? Siamo certi che anche voi ve lo starete chiedendo: siamo pronti a darvi una risposta!

Rintracciandolo su Instagram, abbiamo scoperto che – oltre a continuare la sua professione da attore – Raffaello Balzo si dedica anche alla sua carriera da fotografo sia di riviste che di Miss Italia. Insomma, ne ha fatta di strada da quando ha esordito, non credete?

Saranno anche passati gli anni, eppure Raffaello Balzo continua a mantenere quel fascino che l’ha sempre contraddistinto.