“Siamo finalmente marito e moglie”: grande gioia, si sono sposati!

La cerimonia si è tenuta sabato 18 giugno con amici e parenti più stretti. L’attore ha esordito dicendo ai suoi follower: “Siamo finalmente marito e moglie” e nel video condiviso nelle storie è insieme a sua moglie mentre si scambiano un bacio. Prima del sì aveva condiviso altri momenti della fase di realizzazione e preparazione ma prima ancora non aveva rivelato a coloro che lo seguono delle nozze, è stato un annuncio tanto inaspettato quanto bellissimo.

Ha poi pubblicato diversi scatti della giornata con tanti momenti divertenti e di scambio di battute insieme ai suoi amici e colleghi del gruppo The Jackal. Priello aveva annunciato le nozze durante il programma Tale e quale show dichiarando che si sarebbe sposato a giugno. La promessa di Matrimonio è stata celebrata il 16 aprile a Melito. Adesso è arrivato il sì con una cerimonia meravigliosa, con amici e parenti.

L’attore si è mostrato visibilmente emozionato e con un sorriso smagliante. Sul suo canale social ha condiviso in seguito diversi scatti della giornata, in cui possiamo vedere l’inizio, i momenti durante la festa e un ultimo scatto insieme alla sua famiglia. Infatti sappiamo che Ciro e sua moglie Maura Iandoli sono genitori di una bambina, Anna, nata tre anni fa. In basso alle bellissime foto scrive: “Il giorno che ricorderò per tutta la vita”.