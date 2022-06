Giulia De Lellis racconta sui social come ha vissuto questi giorni dopo aver contratto il covid: “Sono traumatizzata”.

Giulia De Lellis qualche giorno fa ha fatto sapere sui social di aver contratto il covid per la seconda volta. Chi la segue da tempo sa benissimo che l’influencer è una persona molto ansiosa, per questo, da quando si è sviluppato il coronavirus sta molto più attenta nei suoi movimenti e usa la massima scrupolosità. Nonostante la prudenza, ha preso nuovamente il covid.

Dopo un giorno di assoluto silenzio, tanto da far preoccupare coloro che la seguono dato che è sempre attiva pubblicando nuovi scatti, ha messo al corrente i suoi follower raccontando cosa gli era successo. Aveva spiegato che erano state le 24 ore peggiori della sua vita e di aver preso il virus in una forma che non avrebbe mai immaginato, molto aggressiva. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice è tornata ad essere attiva sui social parlando nuovamente ai suoi follower: ecco come sta adesso.

“Sono traumatizzata”: cosa è successo a Giulia De Lellis, il racconto shock

Dopo 5 mesi dalla prima volta Giulia De Lellis ha preso nuovamente il covid. Qualche giorno fa lo ha fatto sapere ai suoi milioni di follower sui social, lasciando un messaggio nelle storie in cui spiegava di aver passato le 24 ore peggiori della sua vita e di aver preso il virus in una forma molto aggressiva. Ma come sta adesso l’ex corteggiatrice?

A quanto pare è in fase di miglioramento. Ha fatto il tampone ed è risultato negativo: “Ciao a tutti ragazzi, sono viva. Sono stata troppo male, non riuscivo neanche a tenere il telefono, anche ora faccio fatica a tenerlo, ho una debolezza. Ho avuto tutto quello che si può avere di questo virus, tranne problemi a livello respiratorio. Sono giorni da dimenticare, sono traumatizzata solo al pensiero“, ha raccontato in diverse storie instagram.

Giulia ha anche ringraziato tutti coloro che le hanno scritto dei messaggi per sapere come stava specificando di non aver risposto a nessuno perchè non riusciva fisicamente a farlo: “Rispetto alla prima volta questa è stata orribile”. Adesso però l’influencer sta meglio e si sta riprendendo pronta a rimettersi in forma e a riprendere il lavoro messo in pausa.