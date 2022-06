Vasco Rossi, chi è sua moglie Laura Schmidt e cosa fa nella vita

Sapete chi è la moglie di Vasco Rossi e di che cosa si occupa? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul famoso cantante.

Dietro ad un grande uomo, c’è sempre una grande donna! È il caso, ad esempio, di Gianni Morandi e sua moglie Anna, ma anche di Vasco Rossi e Laura. Forse non tutti lo sanno, ma l’amatissimo cantante ha una compagna – divenuta poi sua moglie nel 2012 e mamma di suoi figlio Luca – dal 1986.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la storia d’amore tra Vasco Rossi e la sua attuale moglie Laura sia nata nel 1986, quando entrambi erano giovanissima. La bella Schimdt, più giovane del cantante di circa 17 anni, è stata colei ha fatto cambiare radicalmente vita al famoso Rossi. E – proprio come è accaduto a Carlo Conti con sua moglie Francesca – gli ha dato la possibilità di mettere la testa a posto. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sul suo conto? Chi è esattamente la moglie del famoso cantante e di che cosa si occupa nella vita? Le informazioni che abbiamo a disposizione sono minime sul suo conto, ma scopriamo tutto quello che occorre sapere.

Vasco Rossi, chi è e di che cosa si occupa sua moglie Laura?

È amatissimo e le sue ultime date dei suoi concerti hanno registrato dei veri e proprio sold-out, ma non tutti sanno che – così come la sua carriera – anche la vita privata di Vasco Rossi è piena d’amore. Dal 1986, come dicevamo, l’amato cantante fa coppia fissa con Laura Schmidt. I due, a quanto pare, si sarebbero conosciuti quando entrambi erano giovanissimi e non si sono mai più lasciati. Chi è esattamente la moglie di Vasco Rossi?

Come dicevamo poco fa, abbiamo pochissime informazioni su Laura Schmidt. Sul web, si legge solo che ha origini tedesche da parte di padre e che sia nata a Milano. Oltre a questo, però, non ci è dato sapere di che cosa si occupa e che lavoro fa nella vita. Sembrerebbe, inoltre, che ami la sua privacy tanto da non avere nemmeno un canale social.

Una coppia splendida, non trovate?