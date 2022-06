Antonino Spinalbese: arriva la decisione, non poteva mancare la reazione di Belen

Antonino Spinalbese ha preso una decisione, ma sembrerebbe che la reazione di Belen non si sia affatto attendere: cos’è successo.

La storia d’amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si è definitivamente conclusa! A distanza di qualche mese dalla nascita di Luna Marì, la loro unica figlia, i due si sono lasciati per sempre.

Dopo la fine della loro storia d’amore, sia Belen che Antonino si sono rifatti una vita. Seppure non ci sia stata ancora una conferma sui social, la showgirl e conduttrice argentina è ritornata insieme al suo ex marito, nonché padre di Santiago. Mentre Antonino, come dimostrano alcune sue recentissime IG stories, sembrerebbe aver voltato pagina. Sarà davvero così? Chi lo sa! In attesa di avere qualche notizia in più in merito, vi anticipiamo che – secondo The Pipol Tv – sembrerebbe che l’ex hairstylist abbia preso un’importante decisione sul suo futuro, che ha comportato un’immediata reazione di Belen Rodriguez. Curiosi di sapere di che cosa parliamo? Scopriamolo!

La decisione di Antonino Spinalbese: Belen reagisce proprio così

È da quando ha conosciuto Belen Rodriguez che la vita di Antonino Spinalbese è letteralmente cambiata. Non solo, all’epoca della loro storia d’amore, il giovane genovese ha scelto di abbandonare il suo lavoro da parrucchiere per dedicarsi alla sua passione da fotografo, ma sembrerebbe che adesso sia anche pronto a debuttare nel mondo dello spettacolo. Stando a quanto si apprende da The Pipol Tv, sembrerebbe che il buon Spinalbese sia pronto a cedere alle avances, fino ad ora rimandate al mittente, di Alfonso Signorini per la prossima edizione del GF Vip. Sarà davvero così? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! In attesa di conferma, però, è bene che voi sappiate che la decisione di Antonino potrebbe non piacere affatto alla Rodriguez.

Poco meno di un anno fa, è nata Luna Marì. È più che giusto, quindi, che Antonino non voglia stare troppo tempo lontano dalla sua piccola. Belen, quindi, accetterà qualche sorpresa per il suo ex compagno da parte della piccola? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! The Pipol Tv, infatti, dice in merito: “Secondo le nostre fonti l’Argentina non avrebbe nessuna minima intenzione che sua figlia finisca al centro del caos – reality”. Insomma, sembrerebbe che la conduttrice abbia già la idee molto chiare su un’ipotetica partecipazione di Antonino al GF Vip.

Da che parte state?