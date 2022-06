Cecilia Rodriguez ed Ignazio, episodio da incubo: cosa è successo alla coppia

Episodio da incubo per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser: avete visto anche cos’è successo alla coppia? Da non immaginare.

Era esattamente il 2018 quando Cecilia ed Ignazio – entrambi concorrenti del GF Vip – si sono innamorati e mai più lasciati. Da quel momento, sono trascorsi quasi quattro anni, eppure i due piccioncini si amano davvero alla follia.

È proprio sui rispettivi canali social che Cecilia ed Ignazio non perdono occasione di poter comunicare coi loro sostenitori. Lo hanno fatto, ad esempio, quando l’argentina ha mostrato alcuni dettagli della loro nuova casa, ma lo ha ribadito qualche ora fa il giovanissimo ciclista. È proprio attraverso una serie di Instagram stories che il buon Moser ha raccontato ai suoi fan tutto quello che era successo poco prima. Un episodio davvero da incubo, da come si può chiaramente comprendere. E che il diretto interessato non ha potuto fare a meno di raccontarlo ai suoi ammiratori.

Episodio da incubo per Cecilia ed Ignazio: cos’è successo

Una Domenica che difficilmente dimenticheranno, quella che Cecilia ed Ignazio hanno vissuto nelle scorse ore. E che l’ex concorrente del GF Vip non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi fan. Aveva da poco ultimato il suo allenamento quando il buon Moser ha scoperto il brutto episodio di cui era stato vittima. Soltanto pochissimi giorni fa, vi abbiamo raccontato la rapina sventata dall’amatissimo volto di Canale 5, ricordate? Stavolta la vittima dei ladri è stato proprio lui: Ignazio!

Attraverso una serie di IG Stories caricate sul suo canale Instagram, Ignazio Moser non solo ha mostrato le immagini del finestrino rotto della sua auto, ma anche alcuni pezzi del volante che il ladro aveva portato via. Un episodio davvero bruttissimo, da come si può chiaramente. “Sono passati a trovarmi di nuovo perché gli mancavo”, ha iniziato a dire, non facendo mandare una chiara nota ironica. “Mi avete rubato in casa, lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo: ogni 15 giorni o un mese vi lascio qualcosina”, ha detto ancora, visibilmente agitato.

Ci auguriamo che episodi del genere non capitino più, né ad Ignazio e né a nessun altro!