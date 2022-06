Com’è cambiata Beatrice Valli dagli esordi a Uomini e Donne ad oggi?

Oggi è un’influencer amatissima, ma com’è cambiata Beatrice Valli dai suoi esordi a Uomini e donne fino ad oggi? Impossibile crederci.

Si è parlato solo di lei in queste ultime settimane: Beatrice Valli è finalmente convolata a nozze con il suo Marco Fantini. Il matrimonio era inizialmente programmato nel 2020, ma l’avanzata del Covid ha completamente rivoluzionato la loro vita ed, ovviamente, la data del loro “si”.

Dopo il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, di cui vi abbiamo raccontato un retroscena davvero inedito, anche Beatrice Valli e Marco Fantini sono finalmente convolati a nozze. Un matrimonio da sogno, quello celebrato a Capri. E che ha lasciato a bocca aperta tutti i loro ammiratori. Entrambi bellissimi, i due ex volti di Uomini e Donne hanno confermato ancora una volta quanto il loro rapporto sia unico e speciale. A proposito del dating show di Maria De Filippi, ricordate com’era Beatrice Valli in quegli anni? All’epoca, era appena diciannovenne, ma già mamma del piccolo Alessandro, come si mostrava? È trascorso diverso tempo dal suo esordio, ma ecco com’è cambiata.

Beatrice Valli a Uomini e donne, com’è cambiata? Resterete di stucco

È tra le influencer più affermate ed amate dal popoli Instagram, Beatrice Valli. Dotata di una bellezza incredibile e di una semplicità che la rendono completamente diversa da tutte le altre sue colleghe, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne è trai i volti più popolari del famoso social network.

Sul suo canale social ufficiale, Beatrice Valli è solita condividere tutti gli scatti che riguardano sia la sua vita privata che lavorativa. E grazie a ciascuno di essi non si può fare a meno di notare ed ammirare la sua bellezza. Siete curiosi di sapere, però, com’è cambiata dai tempi di Uomini e donne? All’epoca aveva 19 anni, come dicevamo, adesso – seppure sempre giovanissima d’età – è una splendida donna in carriera, mamma di tre figli e moglie, ma com’è cambiata nel corso degli anni? Guardate con attenzione questo scatto del passato, resterete davvero di stucco:

Da restare davvero a bocca aperta, vero? Saranno anche passati anni e la vita di Beatrice Valli sarà anche cambiata, ma lei è rimasta completamente la stessa. Insomma, sempre bellissima!