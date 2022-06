Dopo La clinica per rinascere Antonio è rinato: guardatelo oggi, è un uomo completamente diverso

Grazie a La clinica per rinascere Antonio è rinato: guardatelo oggi, è un uomo completamente diverso, da non credere.

Chi è che non ha mai visto La clinica per rinascere? Stesso format di Vite al limite, il programma di Real Time accompagna tutti coloro che hanno scelto di rivolgersi al dottor Giardiello, medico chirurgo della Clinica Pineta Grande Hospital in Campania, per intraprendere un percorso di rinascita.

Sono tantissimi i pazienti che hanno scelto di rivolgersi al medico chirurgo Giardiello nel corso delle tre stagioni del programma. E sono altrettanto numerosi coloro che hanno dato vita a delle trasformazioni choc. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Roberta, ma anche di Rosarita. Qualche giorno fa, invece, il chirurgo ha condiviso sul suo canale Instagram ufficiale un’altra trasformazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Stiamo parlando proprio di quella di Antonio, il trentunenne campano entrato a far parte del programma con un peso superiore ai 250 kg. Come si è mostrato oggi a distanza di anni? Completamente diverso! La trasformazione c’è stata ed è visibile a tutti.

Oggi Antonio è rinato, eccolo qui dopo La clinica per rinascere: com’è cambiato

Risale proprio a qualche settimana fa l’aggiornamento che il dottor Cristiano Giardiello ha voluto condividere con i suoi ammiratori su Antonio, giovanissimo protagonista de La clinica per rinascere. L’uomo, come dicevamo precedentemente, era arrivato in clinica con un peso di ben 266 kg e una fortissima dipendenza dal cibo, ma anche dalla sua compagna. Come sarà andata a finire la sua storia? Già ai suoi tempi, Antonio era dimagrito tantissimo ed aveva battuto ogni tipo di record, ma oggi la situazione è davvero da lasciare di stucco.

In questa foto che il dottor Giardiello ha condiviso sul suo canale social ufficiale, si vede un Antonio completamente diverso dall’inizio. Si tratta, senza alcun dubbio, di un uomo decisamente trasformato, ma più consapevole di sé e del suo corpo. Infine, come sottolineato dal medico chirurgo, ad oggi il suo paziente è ritornato a praticare la sua passione per i cavalli, ma è soprattutto disposto a continuare la sua lotta per essere il padrone della sua vita.

Complimenti!