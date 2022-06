Shakira e Piquè: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Shakira e Piquè, nessuno di sarebbe mai immaginato questo colpo di scena: cos’è successo a distanza di giorni dalla separazione.

Dopo la fine del matrimonio dell’amata cantante, un’altra incredibile storia d’amore è giunto al termine. Stiamo parlando proprio di quello tra Shakira e Piquè. A distanza di pochissimi giorni dalle voci di una loro presunta crisi, è arrivata la conferma: si sono detti ‘addio’.

Sono trascorse diverse settimane da quando la cronaca rosa ha parlato della rottura tra Shakira e Piquè, eppure i due continuano ad essere al centro dell’attenzione di tutti. Nonostante non ci sia mai stata una conferma su tutto quello che è stato detto in questi giorni sulla causa della loro rottura, sembrerebbe che a porre fine alla loro storia d’amore sia stata proprio la cantante colombiana, che ha ufficializzato la separazione dal suo compagno con una nota stampa. Non sappiamo cosa sia successo esattamente successo e cosa abbia spinto i due a dirsi addio dopo 12 anni e la nascita delle loro bambine, fatto sta che la storia d’amore è giunta clamorosamente alla fine. A distanza di giorni da questa incredibile notizia, ne è arriva un’altra sensazionale: il colpo di scena che nessuno si aspettava!

Shakira e Piquè, incredibile colpo di scena: nessuno l’avrebbe detto

Nessuno l’avrebbe mai immaginato, ma tra Shakira e Piquè è definitivamente terminata. Dopo giorni in cui si diceva che i due erano in crisi, la cantante ha voluto tagliare la testa al toro ed ufficializzare la rottura. Da quel momento, è successo di tutto. In Spagna, infatti, si stanno susseguendo continue indiscrezioni sul motivo della loro rottura, ma nessuno dei due ha mai proferito parole in merito. Nelle ultime ore, però, è accaduto un vero e proprio colpo di scena.

Nonostante la delusione e la sofferenza di questa lunga storia d’amore, Shakira ha scelto di dedicarsi anima e corpo al suo lavoro. E la musica, a quanto pare, a tenerle compagnia in questo momento. Tanto è vero che, esattamente due giorni fa, la cantante ha condiviso il suo nuovo singolo. Intitolato ‘Don’t worry’ e cantato insieme a David Guetta e Black Eyes Peas, la bella Shakira si accinge a far ballare tutti.

Ve lo saresti mai aspettato?