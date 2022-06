L’abito di Belen Rodriguez piace proprio a tutte e il motivo è evidente: non immaginereste il prezzo

L’abito di Belen Rodriguez piace proprio a tutte e il motivo è ben evidente: ma sapete quanto costa?

Belen Rodriguez era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, precisamente come modella lavorando in Argentina. Era invece il 2006 quando ha esordito nella televisione italiana come ospite dei programmi televisivi di Teleboario.

Dopo il debutto la sua carriera ha praticamente spiccato il volo. Negli ultimi mesi ha svolto il ruolo di conduttrice insieme a Teo Mammucari de Le iene. Questo è un sogno realizzato per la showgirl dato che, come lei stessa raccontò nella prima puntata, aveva sempre desiderato essere una ‘iena’ perchè significava aiutare chi necessitava di un sostegno.

Oggi tutti conoscono Belen e possiamo renderci conto di quanto sia popolare ma soprattutto amata curiosando sul suo canale instagram. Infatti la bella showgirl è seguita da oltre 10 milioni di follower. Ed è proprio sui social che interagisce con i suoi seguaci pubblicando scatti e video nelle storie e tra i post. In tutte le immagini possiamo ammirarla con abiti meravigliosi, eleganti e casual ma anche sportivi. Molte sono legate all’aspetto professionale altre invece sono personali. Qualche giorno fa ha condiviso una foto che ha colpito molto, sapete il motivo? L’abito indossato è piaciuto proprio a tutte, semplicissimo e molto raffinato ma quello che vi piacerà di più è il prezzo, non proprio esagerato.

Belen Rodriguez con l’abito a corsetto: il prezzo non lo immaginereste mai

Belen è molto attiva sui social dato che è anche una fonte di lavoro per lei. E’ seguita da oltre 10 milioni di follower e per questo possiamo immaginare che tutti i suoi post non passino inosservati mai.

E’ un’icona di stile in fatto di moda perchè anche se indossa una semplicissima maglia sembra quasi come se fosse stata cucita per lei. Negli ultimi giorni ha condiviso uno scatto in cui sfoggiava un meraviglioso vestito, lungo e color sabbia, che sembra essere stato cucito all’uncinetto.

Ecco, avete visto la bellezza? Non immaginereste il prezzo! L’abito indossato da Belen è un modello di Zara. Siamo andati a curiosare sul sito ufficiale per scoprirne i dettagli e soprattutto il prezzo. Questo modello sfoggiato dalla showgirl costa 45,95 euro e dalla descrizione leggiamo che è un vestito a corsetto in maglia. Voi lo indossereste?