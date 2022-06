Da body a costume: l’ultima trovata di Elisabetta Canalis per un look da urlo in spiaggia

L’estate è iniziata ed Elisabetta Canalis si trova in Liguria dove ha sfoggiato un costume pazzesco: è anche un body, che idea super glamour!

Sembra davvero felice e rilassata la bella Elisabetta Canalis dalle ultime foto postate sui social. Sarà perché finalmente, dopo molto tempo in America, è tornata in Italia e può godersi le vacanze nella splendida Liguria o semplicemente perché è riuscita a vincere il suo primo match di kickboxing a Torino, fatto sta che appare davvero raggiante.

Ora che può dedicarsi alla tintarella nella sua adorata patria, l’ex velina di Striscia la Notizia non delude le aspettative dei suoi follower e continua a scegliere dei look balneari a dir poco sensazionali. Bisogna ammettere che, oltre al fisico statuario che si ritrova, gusto e creatività non le mancano di certo.

In terra ligure, ha indossato un costume davvero interessante a cominciare dall’originalissima idea che nasconde. Si tratta infatti di un body che la nostra Elisabetta ha pensato di trasformare in costume per restare super glamour anche al mare. Dopo aver lanciato in questi mesi diversi trend in fatto di bikini e quant’altro, guardate come si è mostrata adesso!

Elisabetta Canalis da capogiro al mare: marca e costo del body trasformato in costume

Occhiali da sole scuri, smalto rosso fuoco e silhouette che lascia senza fiato: la Canalis ha deciso di osare anche stavolta facendosi immortalare con addosso un modello intero destinato a fare tendenza. Dopo il trikini super colorato di Valentina Ferragni, anche questa ‘chicca’ lanciata da Elisabetta ha davvero incendiato i social.

Come dicevamo, in realtà la splendida 43enne ha voluto adattare un body a tenuta da spiaggia: il capo glitterato è il modello Monterosso firmato Diego Lazzaroni, con scollo a V, maniche corte e paillettes. Il dettaglio più seducente sono poi i tagli sui fianchi che rendono il tutto ancora più glamour. Il suo prezzo non è proprio economico: sul sito ufficiale del marchio risulta essere di 770 euro.

Fascino e stile restano sempre le costanti di Elisabetta che, diciamoci, la verità, non sbaglia un colpo!