Bridgerton, grossa novità per l’attesissima terza stagione: cosa succederà

Bridgerton 3, cosa accadrà nella terza stagione? Grossa novità per l’amatissima serie: un grande ritorno è pronto a stupire i fan!

Nella trepidante attesa di conoscere l’evolversi delle vicende che vedono protagonisti gli amatissimi protagonisti della seguitissime serie tv, siamo qui pronti a sbandierare una grossa novità che vi lascerà praticamente a bocca aperta!

La prima e la seconda stagione di Bridgerton si sono rivelati una bellissima scoperta. La seconda stagione ha visto al centro le vicende amorose del Visconte di casa Bridgerton. La terza stagione è pronta invece a regalarci momenti memorabili che vedranno al centro i due protagonisti più attesi che nel corso di queste due precedenti stagioni, non hanno ahimè ancora avuto un lieto fine.

Sarà questa la volta buona per Colin Bridgerton e Penelope Featherington? Lo scopriremo sicuramente ma nel frattempo.. Ecco una grossa novità che riguarda un probabile ritorno sulle scene da parte di un attore amatissimo.. Succederà nella terza stagione di Bridgerton? Ecco cosa rivela l’indiscrezione!

Bridgerton 3, la terza stagione regalerà un grande ritorno? La grossa novità

Ebbene, la prima stagione di Bridgerton è stata di fatti quella che ha aperto le porte sulla piattaforma streaming ad una delle serie televisive che ha ottenuto un posto nelle classifiche delle serie più viste in assoluto. Lady Daphne Bridgerton ed il suo Duca di Hastings hanno certamente dato spettacolo.. Tuttavia, i due non sono apparsi insieme invece nella seconda stagione.

Si parlava di un impossibile ritorno sulle scene da parte dell’attore che ha conquistato milioni di fan nelle vesti del bello e tenebroso Duca di Hastings. Ebbene, secondo il The Sun, Regè-Jean Page sarebbe invece in trattative per prendere nuovamente parte (chiaramente solo in alcune scene), alla terza stagione della seguitissima serie. Che il Duca di Hastings faccia il suo ritorno sulle scene in compagnia della sua amabile duchessa? E’ quello che forse in molte sperano..

Ma per saperne certamente di più, dovremo sicuramente attendere aggiornamenti, che di sicuro per questo attesissimo e probabile ritorno non tarderanno ad arrivare!