Quel periodo difficile vissuto da Paola Di Benedetto: “Sono caduta in un vero buco nero”

Paola Di Benedetto ha raccontato in una vecchia intervista un momento difficile vissuto durante l’adolescenza: “Sono caduta in un vero buco nero”.

Paola Di Benedetto dopo aver vinto il Grande Fratello Vip è stata accolta da un grande successo e molte porte si sono aperte per lei. Naturalmente la conosciamo da prima che entrasse nella casa più famosa d’Italia. Infatti aveva partecipato anni fa alle selezioni per Miss Italia e scese le scale successivamente del programma Ciao Darwin nel ruolo di Madre Natura nella terz’ultima puntata dell’edizione intitolata La Resurrezione.

Entra poi nel cast di Colorado fino ad arrivare a L’Isola dei famosi e qualche anno dopo al GF Vip condotto da Alfonso Signorini. Paola è la vincitrice del reality. Dal 2020 ha iniziato a lavorare come conduttrice radiofonica e a tal proposito, in una vecchia intervista a Cosmopolitan, ha rivelato che facendo le dirette in radio è riuscita a ottenere una vera padronanza del linguaggio e una consapevolezza diversa, che non avrebbe avuto senza: “Tutto ciò che sono riuscita a fare lo devo al mio percorso radiofonico“.

Nella medesima intervista ha anche raccontato un periodo difficile della sua vita, quando dice: “Sono caduta in un vero buco nero”.

Quel momento difficile vissuto da Paola Di Benedetto: “Sono caduta in un buco nero”

Negli ultimi anni Paola Di Benedetto è arrivata in Radio ma prima ancora si è sempre data da fare lavorando in ambiti molto diversi. In un’intervista a Cosmopolitan ha spiegato che tutto quello che è riuscita a realizzare a livello lavorativo lo deve al suo percorso radiofonico.

Sempre nella stessa intervista ha anche parlato, tornando indietro con la mente, ad un momento non proprio facile e sereno vissuto. E’ accaduto durante la sua adolescenza quando dice che non riusciva a cogliere la sua identità: “Più avanti da adolescente sono caduta in un vero buco nero. Non riuscivo a cogliere la mia identità e soffrivo di molte ansie per questo motivo”.

Paola ha raccontato che ha sentito quella sensazione che se non sai bene cosa fare nella tua vita allora non vali niente: “Non capivo quale fosse la mia attitudine, cosa avrei fatto nella mia vita, avevo il terrore di diventare adulta e vivere facendo qualcosa che non mi sarebbe piaciuto”. All’improvviso tutto è cambiato, ma cosa è accaduto? A quanto pare deve ringraziare i suoi genitori che la iscrissero ad un concorso.