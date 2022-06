Il principe William compie 40 anni: cosa gli ha regalato la regina Elisabetta, decisione insolita

Grande festa in casa Windsor: ieri 21 giugno il principe William ha festeggiato 40 anni, sapete cosa gli ha regalato la regina Elisabetta?

Proprio a poche settimane di distanza dai festeggiamenti per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, la Casa Reale inglese ha celebrato un’altra data importante che riguarda un altro dei suoi membri più amati dal popolo britannico. Parliamo di William, primogenito del principe Carlo, che ieri 21 giugno 2022 ha compiuto 40 anni.

Sono trascorsi più di due decenni da quando l’adorato nipote della sovrana più longeva del Regno Unito, appena adolescente, fece commuovere il mondo intero nel giorno del funerale di sua madre, la principessa Lady Diana. Elegante, serio e composto già allora, William ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei sudditi e, di conseguenza, anche sua moglie Kate.

Immancabili gli auguri di papà Carlo sulla pagina Instagram ufficiale sua e di Camilla. Una serie di foto che immortalano lui e William e mostrano vari attimi del loro legame, dai primi mesi di vita dell’erede fino ad oggi. Poco dopo la nascita del figlio, Carlo scrisse una lettera alla cugina Patricia Mountbatten che il Mirror ha riproposto in questi giorni. In essa raccontava della meravigliosa esperienza che è diventare padre: “Sono così grato di essere stato al capezzale di Diana per tutto il tempo, perché ho condiviso profondamente il processo di nascita e poi sono stato ricompensato dalla comparsa della piccola creatura che ci apparteneva”.

Ma cosa avrà regalato Elisabetta al nipote per un’occasione così speciale?

William festeggia 40 anni: indovinate qual è stato il regalo della regina Elisabetta

Stando a quanto rivela il Mirror, la monarca ha voluto omaggiare il duca di Cambridge con un dono piuttosto insolito. Oltre ad una dedica speciale sull’account Instagram ufficiale della Royal Family, Elisabetta II ha scelto per William un omaggio di solito non previsto per i compleanni di figli e nipoti.

Ha infatti concesso che, entro la fine dell’estate, il duca possa celebrare il compleanno con una festa al castello di Windsor o nella tenuta di Sandringham. Tali location sono destinate di solito ad occasioni memorabili, ad esempio proprio quando il principe compì 18 anni.

Una decisione che dimostra tutto l’amore della regina per suo nipote: di sicuro la nonna sarà l’invitata d’onore alla festa!