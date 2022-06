Uomini e Donne, diventeranno genitori: magnifico annuncio per l’amatissima coppia

Uomini e Donne, splendida notizia per l’amatissima coppia: diventeranno genitori! “Mamma e papà ti amano già alla follia”

Il cuore che scoppia d’amore e di felicità, magnifico annuncio da parte di una delle coppie più amate del seguitissimo dating show: diventeranno mamma e papà! “Papà e mamma già ti amano alla follia“, ha scritto la futura mamma nella didascalia del post del suo profilo social. Il magnifico annuncio ha colpito al cuore dei fan!

Di amori nati davanti le telecamere ce ne sono stati diversi, e ad Uomini e Donne abbiamo seguito il percorso di diverse coppie che oggi, lontani dalle telecamere del programma più seguito, si dicono più felici che mai. Pochissime settimane fa ci ha commosso la meravigliosa coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini, i due sono convolati a nozze ed è stato memorabile! Stavolta però a riempirci il cuore di gioia è un’altra fantastica notizia. Si tratta di un’altra delle coppie più amate di Uomini e Donne: presto diventeranno genitori!

Uomini e Donne, fantastico annuncio per l’amatissima coppia: presto saranno genitori

E’ con un fantastico video che sui social Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano che presto diventeranno mamma e papà. L’amatissima coppia nata all’interno degli studi televisivi di Uomini e Donne è pronta ad un passo successivo, presto saranno genitori! La splendida notizia ha immediatamente raccolto like e commenti in cui si è lasciato largo spazio agli auguri ed alle infinite congratulazioni per Claudia e Lorenzo che diventeranno per la prima volta mamma e papà.

“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri.. Una goccia di vita cresceva dentro di me.. Ed eravamo increduli.. Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice.. Papà e mamma già di amano alla follia e ti aspettiamo più che mai“, ha scritto l’ex corteggiatrice nella didascalia del post in cui annunciano la lieta notizia.

Un fermo immagine di un momento così caro e così prezioso per la coppia, mostra la piena felicità sui loro volti. L’amore che li unisce si moltiplica, e da due presto diventeranno tre. Non possiamo che unirci alle congratulazioni per il lieto annuncio!