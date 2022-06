Anticipazioni L’ora-inchiostro contro piombo, quarta puntata: grosso choc per Olivia, brutte notizie su Nicastro

Quali sono le anticipazioni della quarta puntata di L’ora-inchiostro contro piombo di Mercoledì 29 Giugno? Grosso choc per Olivia.

A distanza di qualche settimana dall’inizio di questo travolgente cammino, L’ora-inchiostro contro piombo è pronto a chiudere i battenti. Qualche ora fa, è andata in onda la sua terza puntata, che ha regalato tantissimi colpi di scena. Mercoledì 29 Giugno, invece, verrà trasmessa su Canale 5 la quarta e penultima puntata: quali sono le sue anticipazioni?

Tra esattamente sei giorni esatti, andrà in onda la quarta puntata de L’Ora-inchiostro contro piombo. Una puntata che, stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate dal web, regalerà dei tantissimi colpo di scena. Si legge, infatti, che non solo Nicastro verrà a sapere una verità sconvolgente su Navarra, ma che Olivia – i cui panni sono vestiti da Selene Caramazza – subirà un grosso choc. Infine, il direttore del giornale non vivrà affatto un buon periodo per via del suo matrimonio. Pronti a scoprire tutti i dettagli?

L’ora-inchiostro contro piombo, anticipazioni della quarta puntata: cosa succederà

La puntata de L’Ora-inchiostro contro piombo che andrà in onda Mercoledì 29 Giugno sarà una quarta puntata piuttosto indimenticabile. Giunti quasi alle battute d’arresto di questo travolgente viaggio, la squadra del quotidiano siciliano sarà ancora impegnato nella sua lotta contro la mafia, ma farà delle sconvolgenti scoperte. Scopriamo insieme le anticipazioni della quarta puntata.

Antonio Nicastro è pronto per il ‘faccia a faccia’ con Navarra. Durante l’intervista, però, accadrà davvero l’impensabile. Non solo il direttore del giornale si renderà conto che il medico chirurgo conosce tantissimi particolare della sua vita, persino quella privata, ma metterà Navarra dinanzi ad una cruda realtà: il suo ‘scagnozzo’ Liggio ha grosse ambizioni!

Grosso choc per Olivia: sia la giovane che Domenico avranno un incontro con Ferrante in carcere. In quest’occasione, l’uomo racconta di essere pronto a raccontare ogni cosa e a svelare i nomi degli assassini di Perrotta. Prima di recarsi in Tribunale, però, morirà. E Olivia, da quanto si legge, ne rimarrà completamente sconvolta tanto da volersi allontanare da Domenico.

Infine, ultimo colpo di scena: Nicastro e sua moglie andranno in crisi così come Enza e suo marito. Salvo e Domenico faranno una sconvolgente scoperta in un magazzino, scoprendo alcuni oggetti sequestrati. Per concludere: a Corleone accadrà l’impensabile!

Cosa ci dite, seguirete la quarta puntata di L’Ora-inchiostro contro piombo?