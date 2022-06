È la dolce Babi di Tre metri sopra il cielo: oggi l’attrice ha cambiato vita, decisione drastica

È la dolce Babi di Tre metri sopra al cielo: il suo personaggio ha conquistato tutto, ma oggi l’attrice ha cambiato vita, la sua decisione è drastica.

È stato uno dei film più visti dalla generazione degli anni 2000. Sapete già di quale parliamo, vero? La risposta è proprio questa: Tre metri sopra il cielo. Tratto dall’omonimo di Federico Moccia, il film dello scrittore e regista romano ha sbancato i botteghini.

La storia della giovane Babi e del “rude” Step ha conquistato tutti sin dalle sue prime battute. Ed ancora adesso, nonostante siano trascorsi anni dalla sua pubblicazione, continua ad essere amatissimo. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato della giovane Daniela Gervasi, sorella di Babi, e vi abbiamo spiegato come sia cambiata la sua vita dopo l’incredibile successo riscontrato con Tre metri sopra il cielo. Adesso, invece, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla dolce Babi? Compagna di Step fino ad un momento preciso della sua vita, la giovane studentessa è stata una delle protagoniste indiscusse della pellicola, ma com’è la sua vita oggi? A quanto pare, sembrerebbe che l’attrice abbia completamente cambiato vita. Scopriamo qualche dettaglio in più.

Che fine ha fatto oggi Babi di Tre metri sopra il cielo: ha cambiato vita

Dopo aver recitato il ruolo di Babi in Tre metri sopra il cielo, Katy Louise Saunders ha cavalcato la cresta dell’onda. Protagonista indiscussa della pellicola di Federico Moccia, ma anche di tantissimi altri film e serie tv, l’attrice ha dato vita ad una carriera davvero memorabile. Ad oggi, però, cosa sappiamo sul suo conto? Anche lei, così come Walter Nudo, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo? Secondo quanto riporta Fanpage in un articolo del 2020, sembrerebbe proprio di si. Seppure attrice amatissima ed affermatissima, sembrerebbe che la bella Katy abbia deciso di cambiare mondo.

Ad oggi, a quanto pare, sembrerebbe continuare a svolgere la sua carriera da modella, ma col cinema e tv avrebbe chiuso. Su Fanpage, infatti, si legge che si starebbe dedicando alla produzione di succhi di frutta biologici.

Insomma, un cambio vita decisamente clamoroso. Non pensate?