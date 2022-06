Colpo di scena per la nota conduttrice: è ormai fuori dalla tv, non la vedremo

Colpo di scena per la nota conduttrice: è ormai fuori dalla tv; ecco perché non la vedremo sul piccolo schermo secondo Maurizio Costanzo.

Nella stagione tv appena trascorsa è stata protagonista assolute di uno dei programmi più amati dal pubblico. A quanto pare, però, la conduttrice sarà fuori dal piccolo schermo per i prossimi mesi.

Non c’è stata, infatti, la conferma per un altro anno nella trasmissione Mediaset. Il motivo? Nella sua consueta rubrica dedicata alla tv sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha detto la sua, cercando di spiegare il perché dell’assenza dalla tv della talentuosa conduttrice.

La famosa conduttrice al momento è fuori dalla tv: il motivo secondo Costanzo

Adriana Volpe non sarà opinionista al GF Vip 7. Per la nuova edizione del reality show di Canale 5, la produzione ha pensato a volti nuovi e, quindi, ad una coppia inedita nel ruolo di opinioniste del programma. Chi sostituirà Adriana e Sonia Bruganelli? Questo non è ancora noto. Quel che appare certo è che, dopo la bellissima esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, la Volpe è fuori dalla tv: non ci sarebbero progetti per lei nella stagione televisiva che inizierà il prossimo autunno. Il motivo?

Su di lei si è espresso un gigante della nostra televisione, Maurizio Costanzo, che attraverso il settimanale Nuovo ha analizzato la situazione. “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza”. Queste le parole, e il consiglio, di Costanzo per l’ormai ex opinionista del GF Vip. Che, ricordiamo, è stata grande protagonista del reality anche da concorrente, nell’edizione del 2020: la Volpe conquistò il pubblico, che l’ha definì ‘vincitrice morale’ dopo il suo ritiro per motivi personali.

Lo stesso pubblico che, oggi, spera di rivederla quanto prima in tv. E noi con loro!

Quando inizia il GF Vip 7?

Appassionati di reality, tenetevi pronti. Dopo il consueto stop estivo, torneranno i vostri programmi preferiti e, naturalmente, anche il GF Vip. Il programma di Signorini partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre e anche quest’anno, con ogni probabilità, terrà compagnia al pubblico per due sere alla settimana. Noi non vediamo l’ora di scoprire i nomi dei nuovi ‘vipponi’, e voi?