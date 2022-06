La conduttrice sarebbe pronta a tornare in televisione: le parole che fanno ben sperare

Ospite in un noto programma, la conduttrice ha lasciato intendere di essere pronta ad un ritorno in televisione: i fan non chiedono altro!

L’abbiamo vista al timone di tante seguitissime trasmissioni, ma dopo trent’anni di carriera l’anno scorso ha sentito il bisogno di ritirarsi dalla tv e prendersi un periodo di pausa. Qualche settimana fa, ospite in un famoso salotto del piccolo schermo, ha riacceso con le sue parole le speranze dei fan.

Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, volto amatissimo del mondo dello spettacolo fin dagli anni ’90: bellezza, allegria, solarità e professionalità hanno fatto di lei una delle presentatrici più apprezzate ed ammirate degli ultimi vent’anni.

Davvero una miriade i programmi che l’hanno vista sfoggiare il suo talento, tra i quali è impossibile non citare Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island, Le Iene. Un successo dietro l’altro, senza mai fermarsi, eppure, dopo 25 anni di lavoro incessante a Mediaset, un anno fa ha fatto sapere attraverso i suoi canali social di non sentirsi più a suo agio nei progetti che le venivano proposti.

La bella 49enne romana ha quindi deciso di restare lontana dai riflettori per un po’ e dedicarsi alla sua azienda Marks&Angels, fondata da lei stessa nel 2012. Nel frattempo, però, i fan continuano a sperare di vederla tornare in tv: guardate cosa ha rivelato di recente a tal proposito.

Alessia Marcuzzi presto in televisione? Le dichiarazioni della conduttrice al riguardo

Invitata dall’amica Mara Venier alla puntata speciale per i 30 anni di Domenica In, la Marcuzzi ha avuto occasione di parlare della sua vita attuale, sicuramente diversa rispetto agli anni passati a Mediaset.

“È passato un anno, fa strano essere qui, che bello. Il Covid ha cambiato la percezione di tutti. Sono una donna fortunata e mi sono presa un periodo di tempo, quindi l’ho potuto fare”, ha ammesso. Ha per anche aggiunto che l’adrenalina della luce rossa della telecamera, in fondo, le manca.

La padrona di casa ha voluto allora ‘sfidarla’ nel farle presentare Gigi D’Alessio, uno degli ospiti della serata: “Io non so se sei ancora capace a condurre, ho dei dubbi”, le ha detto per provocare una sua reazione. Nello scherzare anche col cantautore napoletano, la Venier si è poi rivolta alla Marcuzzi dicendo “Devi torna’ presto”. A quel punto, Alessia ha pronunciato una frase che ha riacceso le speranze del suo affezionatissimo pubblico: “Vicino a te torno, solo con te”. L’amica ha poi prontamente confermato: “Sì, insieme. Ma non possiamo dire dove né come”.

Alle parole della diretta interessata si aggiunge poi anche l’indiscrezione lanciata in questo periodo da Giuseppe Candela su Dagospia, secondo cui il ritorno della Marcuzzi in televisione potrebbe avvenire con un nuovo programma in prima serata su Rai Due a partire da novembre. “Un nuovo titolo di cinque/sei puntate prodotto da Endemol Shine. Trattativa in dirittura d’arrivo”, si legge sul sito di D’Agostino.

Anche voi non vedete l’ora di ritrovare la bravissima Alessia sul piccolo schermo?