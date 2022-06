La decisione di Elettra Lamborghini dopo l’incidente con l’hater: non ci ha pensato due volte

Dopo l’increscioso episodio di cui è stata vittima al concerto di Riccione, Elettra Lamborghini ha preso una decisione: ecco cosa ha fatto.

Come lei stessa ha rivelato tramite alcune storie pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram, pochi giorni fa Elettra Lamborghini ha vissuto uno sgradevole episodio durante un concerto tenutosi a Riccione.

La cantante che, insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo ha da poco pubblicato il suo ultimo tormentone estivo intitolato Caramello, era stata pesantemente insultata da un hater nel bel mezzo della sua esibizione.

Aveva deciso allora di fermarsi e cacciarlo via. “Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita”, aveva sottolineato giustamente la cantante. Dopo l’incidente nella discoteca della riviera romagnola, la bella ereditiera ha preso una decisione improvvisa, dettata forse dal bisogno di lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

Elettra Lamborghini, cosa ha fatto dopo il brutto episodio a Riccione: decisione inaspettata

Nei giorni successivi, la super glamour Elettra si è mostrata sui social in vacanza col marito in un hotel ad Ibiza. Qualche giorno in completo relax, forse per riprendersi dalla spiacevole esperienza vissuta. Per l’occasione ha scelto un alloggio molto tranquillo, situato in una zona rurale dell’isola spagnola.

Si tratta di Casa Maca, sulle colline di Can Palau, distante dal centro della città di Ibiza abbastanza in prossimità dell’aeroporto. La struttura è nata da una storica fattoria di più di 300 anni fa. A ricordare le origini di Casa Maca, nella hall si trova un frantoio.

Tanta pace e silenzio, una vista spettacolare da poter ammirare sia dal ristorante che dalla piscina e tanto verde attorno: il luogo ideale per riposare corpo e mente. Soltanto 10 suite, da 40 o 45 metri quadrati, che offrono ogni tipo di comfort. Per quanto riguarda i prezzi, si parla di 460 euro in su per una notte.

Una scelta insolita ed originale quella di Elettra Lamborghini, che stavolta ha voluto vivere la bellezza di Ibiza assaporandone anche il lato meno mondano ma altrettanto magnifico.

Solo a guardare questa immagine, si può avvertire tutta la pace che questo luogo trasmette, vero?