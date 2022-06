E’ Demet in Bitter Sweet, ecco com’è oggi l’attrice: la riconoscete con la nuova acconciatura?

Abbiamo seguito il personaggio di Demet in Bitter Sweet ma com’è oggi l’attrice che lo ha interpretato? Eccola oggi.

Bitter Sweet è una serie televisiva turca che abbiamo seguito dal giugno al settembre 2019. Nazli e Ferit Aslan sono i protagonisti della trama. La giovane è una cuoca e studia all’università mentre Ferit è un ricco uomo d’affari. Le loro strade si incontrano quando Nazli comincia a lavorare come chef personale nella casa di quest’ultimo.

Si innamorano ma a causa di menzogne esterne la ragazza si allontana. Infatti sua sorella Asuman finisce al centro dei piani di Demet e Hakan. Si intrufola nella casa del signor Ferit per prendere i documenti per ottenere l’affidamento di suo nipote, il piccolo Bulut rimasto orfano, per darli a marito e moglie che gli hanno dato in cambio del denaro.

Da questo punto parte una storia fatta di intrighi e menzogne che porta allo svolgersi di continui colpi di scena. Concentriamo la nostra attenzione sul personaggio di Demet, moglie di Hakan, ad un certo punto della storia scopre che proprio suo marito ha causato la morte dei genitori di Bulut. Lei è una donna d’affari e il suo stile rispecchia la sua personalità ma l’attrice che l’ha interpretata com’è nella realtà? Ecco una foto di Alara Bozbey.

Ha interpretato Demet in Bitter Sweet: riconoscete l’attrice con il suo nuovo look?

Demet in Bitter Sweet-Ingredienti d’amore è la moglie di Hakan, un uomo che farebbe di tutto per ottenere quello che vuole. In un certo senso anche la donna ha una personalità vicina al compagno anche se il suo atteggiamento è dettato oltre dalla sete di denaro anche dal fatto di non essere al corrente di tutto quello che Hakan ha fatto.

La compagna dell’uomo è stata interpretata da Alara Bozbey, un’attrice lituana naturalizzata turca. A distanza di pochi anni, com’è nella realtà e soprattutto com’è oggi?

Ecco uno scatto social di Alara in cui mostra una bellezza fuori dal comune. Forse non tutti l’avrebbero riconosciuta così perchè ha cambiato look. Oggi porta i capelli lunghi rispetto al personaggio di Demet in Bitter Sweet che aveva un caschetto; a parte l’acconciatura per il resto non sembra diversa, l’attrice è molto elegante anche nella realtà. A voi è piaciuta la sua interpretazione?