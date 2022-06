Diletta Leotta svela come fa a tenersi in forma: qual è il suo ‘segreto’

Diletta Leotta svela come fa a tenersi in forma: ecco quante volte a settimana si allena e quali sono i suoi allenamenti.

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Ha iniziato a lavorare in una trasmissione calcistica molto presto, aveva circa 17 anni. Dopo il diploma al liceo linguistico si iscrive all’università e si laurea in giurisprudenza. Prima ancora aveva anche partecipato a concorsi di bellezza.

Dopo i primi passi nel mondo dello spettacolo ha decisamente spiccato il volo affermandosi come una delle più apprezzate conduttrici sportive. Diletta è sempre in perfetta forma, ha un fisico tonico e abbastanza scolpito; ecco, ci chiediamo, come fa a tenersi in forma? E’ lei stessa a svelare in un’intervista il suo ‘segreto’.

Diletta Leotta come fa a tenersi in perfetta forma: ecco svelato il suo ‘segreto’

In un’intervista rilasciata a Gazzetta.it Diletta Leotta svela che è essenziale per lei l’allentamento perchè offre la possibilità di essere sempre equilibrato e sereno: “Quando capita in alcuni periodi di non allenarmi tanto sento proprio la necessità fisica di mettere in moto il mio corpo”.

Ecco, ma come fa a essere così in forma? La conduttrice spiega che si allena tre volte a settimana, due volte fa yoga e una volta si allena con Buddyfit (palestra digitale): “In generale cerco sempre di ritagliarmi almeno 20 minuti per un allenamento”. Ci sono anche esercizi che lei preferisce, come quelli legati alla parte bassa, quindi gambe e glutei e svela che odia profondamente gli addominali.

Ma cos’è che non deve mancare nella sua fitness routine? Sempre nella medesima intervista dice: “Il saluto al sole, 100 squat e tanto stretching“. Per quanto riguarda invece l’alimentazione, Diletta fa sapere che non segue una dieta in particolare, mangia bene e sta attenta durante la settimana, soprattutto dice se nel weekend deve andare a cena fuori, dove è difficile non concedersi un dolcino o un bicchiere di vino.

Ecco, questo è il suo ‘segreto’ per tenersi sempre in forma: allenamento tre volte in una settimana e un’alimentazione sana, senza seguire una dieta specifica ma stando molto attenta a cosa mangia.