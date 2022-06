“È una vergogna”: la conduttrice è letteralmente infuriata per quello che è successo

Disavventura per la conduttrice tv, trovatasi vittima di un inconveniente mentre era in viaggio col suo compagno: si è davvero infuriata!

Con l’estate, si sa, viaggi e spostamenti più o meno lunghi aumentano in maniera esponenziale e anche i personaggi famosi ne approfittano per raggiungere i luoghi più disparati. In tali occasioni, però, possono verificarsi degli imprevisti alquanto fastidiosi, che il caldo e la stanchezza rendono ancora più insopportabili.

È quanto accaduto in questi ultimi giorni a Simona Ventura e al compagno Giovanni Terzi, che sono rimasti bloccati per ore all’aeroporto di Capodichino a Napoli. Il loro volo è stato improvvisamente cancellato lasciando a terra circa trecento passeggeri stremati dalle temperature torride e dall’attesa.

Con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, la conduttrice di Citofonare Rai 2 ha raccontato pubblicamente ciò che stava succedendo con tanto di immagini riprese in diretta.

“Ci hanno cancellato il volo da Napoli in questo istante, con le valigie che stanno riscendendo, ci ributtano alla stazione. Trecento persone a terra, ma veramente facciamo? È una vergogna!”, ha esordito SuperSimo, visibilmente arrabbiata per aver dovuto rimandare la partenza. Ad aumentare la sua collera e quella del giornalista Terzi sono state poi le risposte vaghe del personale sulla pista di decollo. In un altro video ha poi raccontato com’è andata a finire la faccenda.

Simona Ventura infuriata in viaggio: cos’è successo alla conduttrice

La compagnia aerea che tanto ha fatto arrabbiare la famosa presentatrice e il suo compagno è la Wizz Air. La coppia è apparsa davvero contrariata dal ritardo eccessivo accumulato senza che venisse fornita ai passeggeri nessuna spiegazione valida.

“Occhio a questa compagnia”, dice la Ventura ai follower nel video. Costretti ad allontanarsi dalla pista, lei e Terzi hanno potuto finalmente recuperare i bagagli, ma la partenza è stata spostata all’indomani. “Siamo qui, in fila per il taxi, almeno abbiamo preso le valigie, ripartiremo domani mattina”, ha spiegato la conduttrice in un altro video postato su Instagram.

Come si vede chiaramente dall’immagine, i due noti volti della tv si sono innervositi non poco per il disagio subito. Un episodio sul quale SuperSimo non ha affatto intenzione di soprassedere, come ha annunciato lei stessa nello sfogo pubblicato via social.