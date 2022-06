Gerry Scotti parla di quanto guadagna: Fedez lo pungola, momento imperdibile

Gerry Scotti parla di quanto guadagna durante una puntata di Muschio Selvaggio: Fedez lo pungola.

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. La sua carriera è iniziata in modo completamente diverso o meglio, è iniziata in un ambito diverso dal piccolo schermo. Infatti ‘zio Gerry’ era giovanissimo quando ha cominciato a lavorare nel mondo delle radio per poi affermarsi negli anni successivi come conduttore televisivo.

Qualche giorno fa è stato ospite di una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e di Luis Sal. Nel corso della chiacchierata rispondendo alle domande, ha raccontato molti aspetti della sua vita privata e professionale. Per esempio ha spiegato di aver perso entrambi i genitori lo stesso giorno, a poche ore l’uno dall’altro. Ma l’intervista si è concentrata anche su punti più leggeri, per esempio ha detto che non immaginava di poter arrivare dove è arrivato guadagnando tanto. Ma ecco, quanto guadagna il conduttore?

Gerry Scotti parla di quanto guadagna: Fedez punzecchia, momento imperdibile

Ospite di una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal, Gerry Scotti si è raccontato apertamente. Nel corso della chiacchierata ha confessato che lui è il nipote di un contadino e di un panettiere e di avere scelto di fare un lavoro diverso. Allora, come tutta quella generazione cresciuta nelle periferie milanesi negli anni sessanta e settanta, il sogno della vita era avere un lavoro sicuro, una discreta macchina e una casa.

Il conduttore ha aggiunto che non si aspettava di arrivare dov’ è oggi e di avere i guadagni che possiede e riceve. Ed è proprio a questo punto che c’è stata una scena davvero imperdibile. Gerry mentre si raccontava ha detto: “E allora vieni a dire a me se in quel momento che non avevo 2 anni ma avevo già 20 sognavo, pensavo di poter diventare non milionario ma..“, e qui Fedez l’ha fermato esordendo ironico: “Ma come no Gerry, dai non dire ca**te, dai”.

Gerry accingendosi a proseguire ha detto: “Ma benestante come un calciatore di serie B…di serie A?!”, e a questo punto il cantante è intervenuto nuovamente: “Gerry metti il braccio così, ma vai a ca**re”. Un momento divertente che ha svelato in un certo senso anche quali potrebbero essere più o meno i guadagni del conduttore.