Jennifer Lopez come fa ad essere così bella? Il suo è un piccolo ‘segreto’

Vi siete mai chiesti come faccia Jennifer Lopez ad essere sempre così bella? C’è un piccolo ‘segreto’ che non tutti conoscono.

Se proprio recentemente vi abbiamo svelato il ‘segreto’ della forma fisica di Carmen Russo, adesso non possiamo fare a meno di raccontarvi quello di Jennifer Lopez. È tra le artiste internazionali più apprezzate, ma vi siete mai chiesti come faccia ad essere così bella?

Avere più di 50 anni e mostrarsi come una ragazzina: Jennifer Lopez è una donna da invidiare! Vera e propria artista completa, la cantante non perde mai occasione di poter catturare l’attenzione su di sé. L’ha fatto, ad esempio, quando ha mostrato il nuovo brillante regalatole da Ben Affleck, facendo intendere ad una nuova proposta di matrimonio. E l’ha ribadito quando, nel corso di una sua intervista a W Magazine, la pop star ha svelato il suo ‘trucco’ di bellezza. Tutti si chiedono come faccia la Lopez ad apparire così splendida – e no, la chirurgia estetica c’entra ben poco – siete curiosi di saperlo anche voi? Non immaginereste mai qual è il suo segreto di bellezza!

Jennifer Lopez, sapete qual è il suo ‘segreto’ per essere sempre bella?

Se anche voi vi starete chiedendo qual è il segreto di Jennifer Lopez per essere sempre così bella, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Nel corso di una sua recentissima intervista per We Magazine, la cantante ha svelato il suo ‘trucco’, destando un certo scalpore. C’è chi, infatti, ricorre alla chirurgia estetica per correggere quei ‘difetti’ del proprio corpo – come la figlia dell’amatissimo attore – e chi, proprio come la bella J Lo, sceglie di utilizzare un prodotto del tutto naturale.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che questo ‘segreto di bellezza’ non sia del tutto nuovo nella sua famiglia, ma che piuttosto sia stato utilizzato da sua madre, da sua zia e da sua nonna. Siete curiosi di saperlo? Ebbene. Sembrerebbe che sia proprio l’olio di oliva a renderla così favolosa! Avete letto proprio bene, si! A quanto pare, J Lo ogni mattina assume un integratore a base di olio e vitamina E, ottenendo dei risultati impressionanti su viso e capelli.

L’avreste mai immaginato?