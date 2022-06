Jovanotti, la decisione di sua figlia: cosa intende fare adesso che si è laureata

Jovanotti, la decisione di sua figlia Teresa Cherubini: cosa intende fare adesso che si è laureata a New York.

Un mese fa Teresa Cherubini ha terminato il suo percorso di studi, laureandosi alla School of Visual Art di New York. Ad annunciarlo sui social è stata proprio la figlia di Jovanotti, in un modo del tutto originale.

La ragazza ha condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram un’immagine di lei in versione fumetto, con il tocco e la corona d’alloro. In allegato alla foto, la citazione del romanzo “Rosso, bianco e sangue blu” di Casey McQuiston: “A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera”. Un traguardo importantissimo per la 23 enne, che segna il primo passo verso il suo sogno. Ecco cosa vuole fare “da grande”.

Jovanotti, cosa farà la figlia Teresa dopo la laurea

Si è laureata lo scorso maggio alla School of Visual Art di New York Teresa Cherubini, la figlia di Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti, e Francesca Valiani. Si tratta una delle migliori scuole al mondo in materia di disegno e fumetti.

Il più grande sogno di Teresa, infatti, è proprio questo: diventare una disegnatrice di fumetti. Ed è facile intuirlo dando un’occhiata al suo canale Instagram ufficiale, dove la figlia del celebre cantante condivide tantissimi disegni da lei realizzati. Proprio come la sua versione cartoon pubblicata proprio in occasione della sua laurea:

Una grande gioia che arriva a una anno dalla sconfitta del cancro. Nel luglio del 2020, a Teresa è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Una battaglia che la Cherubini ha vinto dopo sette mesi di cure e chemioterapia, al termine dei quali ha ripreso gli studi. Studi terminati ufficialmente il mese scorso, con la tanto desiderata laurea. Per l’occasione, la sua famiglia l’ha raggiunta a New York, per festeggiare insieme il grande traguardo raggiunto. Che sia solo l’inizio di una carriera ricca di successi per Teresa!