Luciano Ligabue, chi è e cosa fa nella vita l’attuale moglie del cantante; tutte le curiosità sulla sua vita privata.

Poche settimane fa il grande evento a Campovolo per festeggiare i suoi 30 anni di carriera è stato un successo strepitoso. Luciano Ligabue è uno degli artisti più amati del nostro panorama musicale. Le sue canzoni fanno ballare ed emozionano intere generazioni: le conosciamo davvero tutti! Ma si può dire lo stesso della sua vita privata?

In molti si chiedono se il rocker di Correggio sia sposato e la risposta è sì. Scopriamo i dettagli sulla donna che ha rubato il cuore al mitico Luciano.

Chi è e cosa fa nella vita la moglie di Luciano Ligabue

Si chiama Barbara Pozzo ed è l’attuale moglie di Luciano Ligabue. I due sono convolati a nozze nel Municipio di Correggio nel 2013, ma sono legati da circa 20 anni: dal loro amore è nata Linda, nel 2004. Sapete come si sono conosciuti?

Galeotta fu una terapia! Barbara è, infatti, una fisioterapista e ha incontrato Luciano per la prima volta proprio per sostituire il terapista del cantante, che stava male. “Gli ho appoggiato le mani addosso e ho sentito un’emozione fortissima. Ero sconvolta, ma anche in pace. Era lui l’anima a cui avevo parlato per tanti anni.”, ha raccontato la Pozzo in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Originaria di Biella e lontana dalla luce dei riflettori, Barbara è la seconda moglie del rocker emiliano, che a fine anni ’80 ha sposato Donatella Missori, conosciuta agli inizi della sua carriera: dalla loro unione è nato il primogenito del cantante, Lenny, nel 1998. La loro storia è terminata con la separazione nel 2002. Un divorzio che il cantante ha vissuto come un fallimento, come ha dichiarato a Vanity Fair: “Mi ero ripromesso di non sposarmi più, nella vita però capita di cambiare idea.”

E il rocker ha cambiato idea proprio grazie a Barbara, che è oggi sua moglie: “A un certo punto mi è venuta voglia e sono contento di averlo fatto.” E voi, conoscevate tutto sulla vita sentimentale del celebre cantatutore?