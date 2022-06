Un personaggio amatissimo lascia il programma Mediaset: non ci sarà nella nuova edizione.

Si sono quasi conclusi tutti i programmi che solitamente vanno in onda più o meno da settembre-ottobre fino a maggio-giugno. Qualche format comincia con la stagione autunnale mentre altri hanno inizio a metà anno, questo sappiamo dipende da tanti fattori.

Ci sono dei reality e delle trasmissioni che per esempio Mediaset non potrebbe proprio fare a meno dato che gli ascolti sono eccezionali. Parliamo del Grande Fratello Vip che quest’anno ha avuto un seguito incredibile restando in onda per circa sei mesi, o anche di Amici con la ventunesima edizione iniziata a settembre, quindi con qualche settimana di anticipo rispetto alle precedenti, o anche a L’Isola dei famosi con il suo prolungamento, e ancora, Uomini e donne, C’è posta per te, Tu si que vales.

Ebbene, sicuramente salvo colpi di scena, avremo modo di seguire questi programmi con l’arrivo dell’autunno. Nelle ultime ore però è arrivata una notizia del tutto inaspettata che riguarda sembrerebbe, l’addio al programma di un amato personaggio. A quanto pare non lo vedremo con la nuova edizione.

Mediaset, il personaggio lascia il programma: nella prossima edizione non ci sarà

Sono già in fase di preparazione i vari casting per le nuove edizioni dei programmi che da settembre avremo il piacere di seguire. Le voci circolano e le notizie sono tante. Nelle ultime ore abbiamo appreso di un ‘addio’ ad un amatissimo programma, parliamo del format di canale 5 Tu si que vales.

E’ stato Davide Maggio a darne notizia, rispondendo ad alcune domande degli utenti. In molti hanno chiesto chi sarà presente nella prossima edizione del talent, ricevendo nel dettaglio i chiarimenti. Ebbene, a lasciare la trasmissione del sabato sera dovrebbe essere Giulia Stabile, come fa sapere Maggio.

L’anno scorso la ballerina vincitrice di Amici 20 ha fatto parte del cast, presente tra i conduttori, anche se la sua è stata più una partecipazione, graditissima per altro dal pubblico. Giulia non dovrebbe essere presente a Tu si que vales 2022 ma come conferma il giornalista e produttore vedremo Sarina Ferilli nel ruolo di giudice popolare, ci sarà anche Belen, così come dovrebbe restare immutata la giuria, con Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Maria De Filippi.