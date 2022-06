Splendida notizia per i fan di “365 giorni”: in arrivo il terzo film, ecco la data

Con grande gioia dei fan, Michele Morrone e Simone Susinna annunciano via social la data di uscita del terzo film della saga “365 giorni”.

Non manca moltissimo: il terzo film di 365 giorni, saga tratta dall’omonima trilogia della scrittrice polacca Blanka Lipinska, sta finalmente per uscire e a darne la notizia sono stati proprio i suoi amatissimi protagonisti.

Michele Morrone, interprete del protagonista Massimo Torricelli, e il suo collega Simone Susinna, entrato nel cast col ruolo di Nacho nella seconda pellicola intitolata 365 giorni: adesso, hanno regalato così una gioia enorme ai tanti che speravano di tornare a sognare al più presto con l’intensa storia targata Netflix.

Di certo, anche stavolta ritroveremo l’attrice Anna Maria Sieklucka nei panni di Laura, contesa tra il marito Massimo e il misterioso giardiniere Matos, in realtà membro di una famiglia criminale spagnola rivale dei Torricelli. A rendere più intrigante il tutto sarà la scoperta di cosa è effettivamente successo a Laura dopo lo sparo dell’ex fidanzata di Massimo.

Tale scena è terminata con Massimo che si dirige verso di lei a soccorrerla dopo aver sparato a suo fratello, responsabile di un inganno che li ha separati spingendo Laura verso Nacho. Quale sarà la sorte della donna? Il secondo capitolo della saga è uscito lo scorso aprile, ricordate? Ebbene, sappiate che non dovremo attendere molto tempo per il ritorno di questi amatissimi personaggi.

365 giorni torna con il terzo film: annunciata la data ufficiale

Morrone e Susinna hanno recentemente pubblicato sui rispettivi profili Instagram i post che annunciano la terza parte della saga. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha scritto: “Siete pronti? The Next 365 Days uscirà il 19 agosto 2022”.

“The Next 365 Days uscirà il 19 agosto 2022. Siete pronti a sapere cosa succederà?“, si legge invece nella didascalia al collage di foto pubblicate da Susinna. Tante le emozioni che ci aspettano in questa storia in grado di regalare davvero tanti colpi di scena e che si è rivelata una delle più viste su Netflix.

Appuntamento quindi al 19 agosto per un terzo capitolo che si rivelerà sicuramente imperdibile!