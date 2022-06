“Subisco violenze senza motivo”: la drammatica confessione a sorpresa

L’attrice e cantante ha rilasciato una confessione drammatica: “Subisco violenze senza motivo”.

Negli ultimi giorni è arrivata una confessione drammatica dall’attrice. E’ con un messaggio sui social che l’ha fatto sapere, condividendo una vecchia foto in cui sorride, un sorriso come dice di quasi un anno fa perchè da qualche mese quel sorriso smagliante che mostra nell’immagine non c’è più.

Così scrive sul suo canale instagram: “Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo“. Un messaggio forte ma senza aggiunta di spiegazioni.

“Subisco spesso violenze senza motivo”: la drammatica confessione dell’attrice

L’amatissima artista con un fortissimo messaggio sui social ha spiazzato letteralmente tutti, confessando che da qualche mese è vittima di violenze senza motivo. Con queste parole fa una sorta di appello e pone la mano indirettamente per chiedere aiuto: “Questo piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me”, scrive nel post condiviso pubblicamente.

Chiara Iezzi ha spiazzato i fan con questo messaggio. La ricorderete insieme alla sorella Paola formare il duo Paola e Chiara, un duo che anni fa ottenne uno straordinario successo tanto da vincere in un’edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Amici come prima’. Il gruppo si è sciolto nel 2003. Nel 2020 avevano spiegato nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ che la scelta non era dovuta a nessun litigio o incomprensione ma soltanto a progetti di vita differenti. Mentre Paola ha continuato a lavorare nel mondo della musica, Chiara invece ha preferito studiare e diventare un’attrice di teatro e televisione.

Ed è proprio l’attrice ad aver lasciato questa confessione sui social, pubblicando uno scatto di un anno fa in cui è fotografata con uno smagliante sorriso, un sorriso che come dice, non c’è più da qualche mese: “Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere”. Non sappiamo cosa si nasconda dietro questo post allarmante, la Iezzi non ha più rilasciato parole.