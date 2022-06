Alessia Mancini era una bellissima ‘letterina’, ma adesso ha cambiato vita: sapete cosa fa?

Alessia Mancini era una bellissima ‘letterina’ a Passaparola, ma adesso ha cambiato vita: sapete cosa fa?

Sono passati circa 30 anni dal suo debutto in tv a Non è la Rai. E quello fu solo l’inizio di una carriera ricca di successi per Alessia Mancini, una delle showgirl più amate di sempre sul nostro piccolo schermo.

Da Striscia la Notizia a Passaparola, fino a La ruota della fortuna: la splendida Alessia è stata protagonista di tantissime trasmissioni tv di successo. Ma cosa fa adesso la Mancini? Scopriamo tutte le novità.

Alessia Mancini, cosa fa oggi l’ex letterina di Passaparola

Alessia Mancini è una delle donne più apprezzate del nostro mondo dello spettacolo. Sposata dal 2003 con Flavio Montrucchio, la coppia è apprezzatissima dal pubblico, che ne loda la riservatezza e la semplicità, doti rare nel mondo della tv. E in tv Alessia Mancini l’abbiamo vista molto spesso: nel 2018 ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, arrivando in semifinale e facendosi conoscere a 360 gradi dal pubblico. Ma cosa fa adesso la Mancini?

Dal web si legge che, negli ultimi anni, Alessia si è dedicata al lavoro di wedding planner, ottenendo un grandissimo successo. Ma non è tutto: la Mancini è una vera e propria star in cucina. Basta dare un’occhiata al suo seguitissimo canale social, dove Alessia condivide spesso ricette e consigli utili per chi ama stare ai fornelli. E alla cucina è dedicata anche il suo ultimo programma, “Un sorriso in cucina”, format digitale trasmesso su Youtube sul canale In’s Mercato. Nella sua rubrica culinaria, Alessia prepara piatti gustosi e semplici in compagnia di diversi ospiti. Tra questi c’è stato anche l’amatissimo campione olimpico Aldo Montano:

Su Instagram, la showgirl è seguita da oltre 520 mila followers, coi quali condivide foto e video delle sue giornate. Da scatti di lavoro a momenti di vita quotidiana in compagnia della sua splendida famiglia: dal matrimonio con Flavio sono nati due figli, Mya e Orlando. Cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!