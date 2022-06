Avete notato quell’accessorio? Il costume di Elisabetta Gregoraci attira l’attenzione

L’ultima foto di Elisabetta Gregoraci in costume è stata notata da tutti per un dettaglio davvero super glamour: che stile!

Sempre attiva sul suo profilo Instagram, Elisabetta Gregoraci ama condividere con i follower tanti momenti delle sue intense giornate, tra lavoro, vita da mamma e viaggi. Con l’arrivo dell’estate, i social si sono riempiti di scatti in costume dei volti più famosi e tra questi non potevano mancare quelli della bellissima showgirl calabrese.

Data la sua smagliante forma fisica, la prima cosa che salta all’occhio nelle foto che immortalano l’ex gieffina in bikini è sicuramente la sua perfetta silhouette. Addominali scolpiti, gambe lunghe e snelle e braccia toniche frutto di anni di palestra per lei restano delle costanti nonostante il passare del tempo.

Stavolta, però, ad attirare l’attenzione del popolo del web è stato anche il meraviglioso costume rosso fuoco che la Gregoraci ha indossato per una recente campagna pubblicitaria. Con la sua nota eleganza, ha incantato ancora una volta stuoli di fan che si sono immediatamente precipitati a commentare ed inondare il post con una valanga di like. Voi avete visto la foto? Notate niente di particolare?

Elisabetta Gregoraci mozzafiato in costume: occhio al dettaglio

Il bikini indossato dalla bella ex moglie di Flavio Briatore fa parte della collezione Primavera/Estate 2022 di Verdissima. Presenta un top a fascia in lycra lucida 100% poliestere, in grado di garantire un ottimo sostegno grazie alle coppe estraibili e al ferretto. La parte inferiore è costituita da un modello brasiliana dello stesso colore e identico tessuto.

Il design di entrambi è molto semplice, ma attenzione: a rendere l’effetto finale decisamente chic sono le catenine gold che vediamo sia sul top che sullo slip. Sul sito del marchio, il prezzo della fascia risulta essere di 55 euro mentre quello della brasiliana è di 39 euro.

Con questa splendida abbronzatura, non trovate anche voi che questa tonalità di rosso doni ad Elisabetta in modo particolare?

A proposito, il 5 luglio si avvicina: non dimenticate il primo appuntamento su Italia 1 con la nuova edizione di Battiti Live che, per la sesta estate consecutiva, la vedrà alla conduzione al fianco di Alan Palmieri.