Beautiful, Liam andrà in carcere per l’omicidio di Vinny? Il colpo di scena che nessuno immagina; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Liam Spencer sta vivendo una vera e propria crisi. Nelle puntate italiane di Beautiful, Vinny Walker è appena morto, in seguito ad un incidente stradale causato proprio dal figlio di Bill. Che, adesso, si sente terribilmente in colpa e non riesce a mantenere il segreto.

Bill ha insabbiato tutto e sta facendo di tutto per convincere il figlio a tacere e continuare la sua vita come nulla fosse accaduto. Ma Liam riuscirà a farlo o il senso di colpa vincerà? In molti si chiedono se il giovane Spencer sarà ‘scoperto’ dalla polizia e, quindi, finirà in prigione. Se non temete spoiler, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap!

Beautiful anticipazioni, Liam finirà in carcere o riuscirà a nascondere cosa è successo a Vinny?

Ebbene sì! Ben presto Liam e Bill finiranno in carcere. Il piano architettato da quest’ultimo non funzionerà, poiché il figlio cederà, raccontando tutto prima alla moglie Hope e poi alla polizia. Bill proverà a impedire a Liam di recarsi alla stazione di polizia, ma arriverà tardi: il ragazzo si costituirà. E, inevitabilmente, entrambi finiranno in prigione, con accuse molto gravi: ricordiamo che non hanno prestato soccorso a Vinny dopo l’incidente. Ma, a proposito di incidente, ci sarà un colpo di scena assolutamente incredibile.

Tra non molto, infatti, emergerà una verità shockante: Vinny si è suicidato! Il ragazzo si è gettato di proposito contro la vettura guidata da Liam, causando lo scontro mortale. Una verità che cambia tutto e che scagiona Liam, ma sapete chi scoprirà tutto? Proprio il suo ‘rivale storico’, Thomas Forrester. Il giovane Forrester deciderà di aiutare Liam nonostante i dissapori?

La risposta è sì, ma non sarà semplice tirare fuori Liam dal carcere. Ci saranno diversi ostacoli ed imprevisti prima della scoperta della verità.

Se siete curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà e volete essere aggiornati con tutte le anticipazioni, continuate a seguirci!