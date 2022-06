Il conduttore sarà in tv insieme a sua figlia per un nuovo programma trasmesso su Rai Tre: tutte le informazioni.

Un’avventura tutta nuova nuova per il conduttore, che torna in tv in compagnia di una spalla speciale: la figlia! Il programma inizia proprio questa sera, venerdì 24 giugno 2022, su Rai Tre.

Si tratta di un talk show in cui i protagonisti saranno venti adolescenti con i rispettivi genitori. Un confronto tra generazioni, mirato a risolvere i problemi che possono nascere tra genitori e figli, soprattutto nella delicata età dell’adolescenza. Chi condurrà l’interessante programma? Vi raccontiamo tutto.

Il conduttore torna in tv in compagnia della figlia Mia: tutto sul nuovo programma

Parte questa sera, in seconda serata su Rai Tre, Imperfetti Sconosciuti, il nuovo talk show dove i protagonisti saranno genitori e figli. E chi poteva esserci al timone del programma se non un papà con la sua adorata figlia?

A presentare la trasmissione è Cesare Bocci, affiancato dalla splendida figlia Mia. “Dobbiamo dare un annuncio importantissimo, molto importante! Insieme cos’è che faremo?”, sono le parole del conduttore, in un video postato sui social. “Imperfetti sconosciuti!”, è la risposta corale dei 20 adolescenti, protagonisti del nuovo show di Rai Tre. Protagonisti ma non i soli: di fronte a loro ci saranno proprio le mamme e i papà, pronti a dialogare e ad aprirsi al confronto. Riusciranno a diventare meno ‘sconosciuti’?

Si tratta della prima esperienza in tv per Mia Bocci, nata a marzo del 2000 dal matrimonio tra Cesare e Daniela Spada. Una nuova sfida anche per Cesare Bocci, celebre attore e conduttore di Viaggio nella grande bellezza, su Canale 5. La trasmissione andrà in onda ogni venerdì sera, a partire dalle 23.00, per sei serate.

Secondo un’indiscrezione riportata la TV Blog, per la conduzione della trasmissione era stata scelta originariamente Selvaggia Lucarelli, in compagnia del figlio Leon Pappalardo. Il tutto è, però, saltato, per motivazioni che non sono state rese note. Non ci resta che goderci questa nuova, interessante, trasmissione targata Rai Tre: voi la seguirete?