Il dramma di Lory Del Santo: è successo quando era solo una bambina

Già da piccolissima, Lory Del Santo ha dovuto affrontare il primo dramma della sua vita: ecco cosa le successe da bambina.

Attrice, showgirl e perfino regista: personaggio amatissimo fin dagli anni ’80, Lory Del Santo è stata l’icona di un’epoca televisiva. Grandissimo il successo che l’ha accompagnato fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, ma nella vita privata ha conosciuto dolori enormi fin dall’infanzia.

Tutti sappiamo che la bella ex naufraga è stata purtroppo colpita per ben tre volte dal più terribile dei lutti: la morte di Conor, nato dalla relazione con Eric Clapton e precipitato da un grattacielo di New York a soli 4 anni; la morte a soli sei mesi del terzo figlio avuto col tennista Richard Krajicek; infine, nel 2018 il suicidio di Loren del cui padre la Del Santo non ha mai rivelato l’identità.

L’unico figlio della showgirl rimasto in vita è quindi Devin, oggi trentenne, frutto della storia con l’imprenditore Silvio Sardi. Se da adulta Lory ha dovuto affrontare diverse tragedie, anche la sua infanzia è stata molto difficile. Ne ha parlato tempo fa a Vieni da me, ospite di Caterina Balivo su Rai Uno.

Lory Del Santo ricorda il dramma della sua infanzia: aveva solo tre anni

Non tutti forse sono a conoscenza del dramma vissuto dall’ex modella originaria di Povegliano Veronese quando era solo una bambina. Nella trasmissione condotta dalla Balivo, Lory raccontò di essere nata in una famiglia molto povera: “La mia casa non aveva neanche i vetri, perché era momentanea e infatti ho preso una broncopolmonite, sono finita in ospedale e mi hanno salvata per puro miracolo”.

Rivelò inoltre di essere nata nella stalla perché quello era il punto più caldo della casa. Non solo le ristrettezze economiche hanno segnato l’infanzia di Lory ma anche la prematura scomparsa del padre, venuto a mancare in un incidente stradale quando lei aveva più o meno tre anni.

“Era uscito con un amico per andare a bere il caffè – raccontò l’ex naufraga ai microfoni di Caterina Balivo. L’uomo offrì un passaggio al padre di Lory che non aveva l’auto: “Ha sbagliato qualcosa, purtroppo si paga per gli errori degli altri molto spesso. A volte non ci si fa una ragione”. La notizia fu devastante per sua madre, che all’epoca aveva solo 25 anni e due figli.

Lory conserva ancora nitido il terribile ricordo di quando, così piccola, vide il papà nella bara: “Lui era nella bara e io ho detto ‘ma cosa ci fa a dormire qua, perché dorme in questa stanza vuota?’ […] Me lo ricordo benissimo ed era molto bello, era proprio un bell’uomo”.

Conoscevate questo triste retroscena sulla vita dell’ex naufraga?