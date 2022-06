Dua Lipa è stata denunciata per quello che ha postato su Instagram

Brutta notizia per Dua Lipa: un fotografo l’ha denunciata per aver pubblicato delle foto senza la necessaria autorizzazione.

I social e il web in generale rappresentano di frequente il luogo dove nascono controversie legali per i motivi più disparati. Uno di questi è sicuramente il copyright che spesso, consapevolmente o no, non viene rispettato. Tale proprietà non deve essere violata neanche dai personaggi famosi e proprio per un episodio del genere Dua Lipa è stata denunciata.

La celebre cantante britannica ha infatti pubblicato su Instagram delle foto scattate da un fotografo senza pagare i diritti d’autore e questi ha deciso di portarla in tribunale. Non è la prima volta che Dua Lipa incorre in un errore simile. Con la stessa accusa, tempo fa la pop star è stata chiamata a rispondere davanti alla legge anche dalla Integral Images.

Proprio come il fotografo, anche secondo questa agenzia, l’artista avrebbe usato, senza averne diritto, alcuni scatti per farsi pubblicità e ricavarne un incremento della popolarità. Ciò avrebbe sottratto ingiustamente dei vantaggi ai proprietari esclusivi di quelle immagini.

Dua Lipa denunciata: non avrebbe dovuto pubblicare quelle foto

Il fotografo che ora chiama in tribunale Dua Lipa è Robert Barbera. L’uomo è lo stesso che denunciò Ariana Grande per due volte sempre per una questione di copyright. Neanche Justin Bieber è stato risparmiato ma col cantante sono giunti ad un accordo senza arrivare in tribunale.

Tornando al caso di Dua Lipa, le foto che la cantante non avrebbe dovuto postare sono state scattate da lui e risalgono a luglio del 2018. Nella denuncia si legge: “La convenuta ha volontariamente selezionato, copiato, archiviato e mostrato tutte fotografie protette da copyright appartenenti al querelante”.

Secondo Barbera, quegli scatti avrebbero contribuito alla popolarità del profilo social della cantante che avrebbe quindi guadagnato ingiustamente dal lavoro altrui. Tuttavia, Barbera avrebbe cercato di trovare una soluzione pacifica fuori dal tribunale. Pare però che le trattative con lo staff della pop star non siano andate avanti.

In attesa di scoprire come verrà risolta la faccenda, voi cosa ne pensate? Quale soluzione sarebbe più giusta in un caso simile?