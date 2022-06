Era il simpaticone del GF 9: com’è cambiato e come vive lontano dalla tv

Dopo l’avventura al GF 9 si è allontanato dalla tv, ma i fan del reality non hanno dimenticato la sua simpatia: eccolo oggi.

A 37 anni entrò nella casa del Grande Fratello 9, edizione condotta da Alessia Marcuzzi, per la quarta volta al timone del programma: il surfista Vittorio Marcelli ne fu un grande protagonista grazie alla sua innata simpatia e ancora oggi è ricordato dalla stragrande maggioranza del pubblico.

Spinto a partecipare al gioco dalla sua curiosità e dalla voglia di fare nuove esperienze, durante il suo percorso l’ex concorrente romano strinse forti amicizie con alcuni coinquilini tra cui il ligure Alberto Scrivano ed il napoletano Gianluca Zito.

Era il 2009 e Vittorio riuscì a restare nella casa ben 78 giorni, venendo quindi eliminato ad un passo dalla finale che si tenne il 20 aprile e fu vinta da Ferdi Berisa. Sempre allegro e sorridente, Marcelli divenne uno dei personaggi più amati di quella che fu una delle edizioni Nip più seguite. Sono passati ben 13 anni da allora, ma che fine ha fatto il simpaticissimo Vittorio? Com’è la sua vita lontano dai riflettori? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Vittorio Marcelli del GF 9, vi ricordate di lui? Cosa fa adesso

Uscito dalla casa più spiata d’Italia, dopo un periodo di popolarità il surfista non è più apparso in tv. Nonostante l’affetto dei fan e il successo ottenuto, decise infatti di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di dedicarsi a ciò che faceva prima.

Ci riferiamo soprattutto alla sua passione per il surf, sport di cui è istruttore. E’ proprio questo il suo lavoro. In effetti, come mostrano i suoi scatti di questi ultimi anni, Vittorio sfoggia ancora un fisico atletico e non è cambiato poi così tanto dai tempi dell’esperienza a Cinecittà.

Da ciò che mostra sul suo attivissimo profilo Instagram, si può vedere che attualmente ha una compagna e che ricorda con affetto l’avventura al GF. Inoltre, non vive in Italia ma alle Hawaii ed è molto seguito sui social.

Voi seguivate il GF 9? Cosa ricordate di quell’edizione? Chi era il vostro concorrente preferito?