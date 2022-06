Il Segreto, com’è oggi l’attore interprete di Bosco: lo scatto social che non abbiamo mai visto

L’attore ne Il Segreto ha interpretato Bosco: eccolo a distanza di qualche anno dalla sua uscita di scena.

Il Segreto ci ha fatto conoscere molti attori che hanno portato in scena personaggi il cui temperamento ci ha sorpreso. In ogni puntata c’è sempre stato un colpo di scena; la trama ha saputo tenere i telespettatori incollati alla televisione per 12 stagioni e ben 8 anni, non poco.

Nella prima stagione al centro dell’attenzione abbiamo visto l’amore fra Tristan e Pepa, ostacolato dall’inizio in particolar modo dalla mamma del soldato, Donna Francisca. Una scena che in molti ricorderanno quando Pepa in un bosco dà alla luce Aurora. Qualche minuto dopo partorisce anche un altro figlio, il gemello Bosco, quando però Tristan era già lontano da quel luogo con la piccola, credendo la levatrice morta.

Ecco, Bosco viene allontanato da sua madre, ormai senza forze e verrà poi accudito da Clarita, una donna che muore poco dopo. Un giorno, mentre si trova per la strada, incontra Donna Francisca, tenuta prigioniera da un gruppo di anarchici. Il giovane riuscirà a portarla in salvo. Ed è a questo punto della storia che la strada di Francisca e quella di Bosco si uniranno.

Questo personaggio maschile è stato interpretato dall’attore Francisco Ortiz, presente nella soap opera dal 2014 al 2016. E’ passato qualche anno dall’ultima volta che lo abbiamo visto, com’è oggi?

E’ Bosco ne Il Segreto: ecco l’attore a distanza di alcuni anni, l’avreste riconosciuto così?

Bosco è un personaggio de Il Segreto. Abbiamo seguito la sua storia dalla quinta alla sesta stagione. La strada del giovane si unirà a quella di Donna Francisca che gli offrirà un posto dove vivere insieme a lei nella villa. Soltanto in seguito la signora scoprirà che Bosco è suo nipote, figlio di Tristan e Pepa.

Il giovane è stato interpretato da Francisco Ortiz, un attore spagnolo nato a Madrid nel 1986. Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che lo abbiamo visto nella soap opera, la curiosità di vedere com’è oggi ci ha portato a spulciare sul suo canale instagram:

Eccolo in uno scatto social, l’avreste riconosciuto? Ortiz non sembra così diverso o cambiato rispetto al personaggio portato in scena ne Il Segreto. Naturalmente è diverso l’abbigliamento, ma anche l’acconciatura dei capelli e notiamo la barba meno folta. Però non sarebbe stato difficile riconoscerlo. A voi è piaciuto il personaggio di Bosco?