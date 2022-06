“La mia bellissima esperienza finisce qui”: ha deciso di lasciare il programma

“La mia esperienza finisce qui”: è così che lo annuncia sui social, ha deciso di lasciare il programma.

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio inaspettato pubblicato da uno dei protagonisti più amati di una trasmissione che da anni ci accompagna e che seguiamo con grande piacere. Ha deciso di lasciare il suo ruolo salutando così il programma: “Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza finisce qui”.

Nel messaggio fa sapere di voler lasciare spazio a nuove esperienze e ringrazia il pubblico e tutti coloro che l’hanno accompagnata in questo bellissimo ‘viaggio’. E’ così che annuncia la sua uscita di scena dallo studio amatissimo, Avanti un altro.

Ha deciso di lasciare Avanti un altro: “La mia bellissima esperienza finisce qui”

Abbiamo avuto modo di conoscere molti personaggi ad Avanti un altro, in particolare ci hanno colpito coloro che sono presenti all’interno del famoso minimondo. Personaggi diversi, spesso non sempre gli stessi, anche se qualcuno ha una presenza fissa all’interno del programma. Ci fanno ridere e divertire e ogni volta che vengono chiamati dal concorrente seduto sullo sgabello, oltre a fare la domanda che conservano, spesso portano in scena anche degli esilaranti sketch.

Nelle ultime ore è arrivato un annuncio del tutto inaspettato. Un personaggio che abbiamo seguito in studio non ci sarà più, è così che ha annunciato sui social la fine del suo percorso ad Avanti un altro: “Ci siamo, prima o poi questo momento sarebbe dovuto arrivare. La mia bellissima esperienza con Avanti un altro finisce qui”, esordisce su instagram Sara Croce, la famosa Bonas del programma. Sara ha deciso di salutare la trasmissione e il suo ruolo ma lo fa nella più completa serenità: “Vorrei lasciare spazio a nuove esperienza e dirvi solo grazie”.

La ex bonas in questo messaggio condiviso sui social ha ringraziato Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis, tutte le persone che l’hanno accolta e che lavorano nel format, i compagni di viaggio, i giudici: “Grazie agli autori, ai produttori e a coloro che lavorano dietro le quinte. A tutti voi, vi verrò a trovare presto, siete e sarete sempre nel mio cuore. Vi voglio bene, la vostra ormai non più tanto piccola Sara”.

