Ludovica Bizzaglia mostra il suo ‘top’ estivo che presto vorranno tutte

Ludovica Bizzaglia sfoggia un look incantevole, quel ‘top’ estivo presto lo vorranno tutte.

Ludovica Bizzaglia è una giovanissima influencer seguita da oltre 800 mila follower sui social ed è un’attrice. Aveva solo 12 anni quando ha ottenuto il primo ruolo interpretando Giulietta Nella sit-com Appuntamento al buio. Il debutto sul grande schermo è arrivato nel 2014 nel film di Federico Moccia Amore 14. Ma in molti la ricorderanno anche in Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in cui ha vestito i panni di Anita.

La recitazione fa parte del suo lavoro ma negli ultimi anni si è affermata moltissimo sui social. Sono migliaia le foto condivise sul suo canale, tutte sono accolte da centinaia di commenti e like. Negli ultimi giorni, come possiamo vedere dalle immagini condivise e dalle storie, sta trascorrendo qualche giorno di relax a Mykonos e ha approfittato dei posti del meraviglioso luogo per scattare bellissime foto.

Curiosando nelle storie non abbiamo non potuto notare un dettaglio del suo look. Ludovica ha indossato un ‘top’ estivo molto particolare, presto sicuramente tutte lo vorranno!

Ludovica Bizzaglia col ‘top’ estivo che presto tutte vorranno

E’ attivissima sui social dove sono oltre 800 mila coloro che la seguono. Ludovica Bizzaglia si è affermata negli ultimi anni non solo come attrice, ma anche come influencer. Sul suo canale si mostra in tutte le sfaccettature, da sola o in compagnia, sfoggiando look particolarissimi.

Negli ultimi giorni attraverso le foto condivise, ha mostrato ai suoi follower il posto che sta visitando, è a Mykonos, in Grecia e non è sola. Infatti è in compagnia di amici e del suo fidanzato, l’imprenditore Alessandro Renato Sollevanti. L’influencer ha pubblicato nelle storie alcuni dei look sfoggiati in questi giorni e curiosando non abbiamo non potuto notare un ‘top’ davvero particolare, chi non lo vorrebbe?

Ecco il look indossato, cosa ne pensate? E’ un top dal colore nero che copre la parte superiore con sottilissime bretelle che si allacciano all’interno e scendono a legarsi alla parte inferiore che sembrerebbe essere una gonna o un pantalone della stessa tonalità, ed è scoperto al centro. Che dite, vi piace il look di Ludovica?