Notate la somiglianza? In pochi conoscono il fratello di Anna Tatangelo: eccoli insieme

Pochi forse sanno che Anna Tatangelo ha un fratello, vederli insieme in questo scatto vi lascerà senza parole: notate la somiglianza?

Cantante e conduttrice televisiva, Anna Tatangelo è un volto amatissimo nel mondo dello spettacolo. La splendida cantante di Sora ha ottenuto un successo davvero grandioso. Le sue canzoni le abbiamo cantate tutti a squarciagola. La vincitrice di Sanremo 2003, Anna Tatangelo non si è poi più fermata.

Come detto, non si tratta di un personaggio noto solo nel panorama musicale. Anna Tatangelo è un personaggio televisivo a tutto tondo. Dei suoi successi musicali e di quelli ottenuti sul piccolo schermo siamo al corrente. Ma sapevate invece che Anna Tatangelo ha un fratello? Si chiama Giuseppe, lo avete mai visto? Eccoli insieme in uno scatto imperdibile.

Chi è e cosa fa nella vita il fratello di Anna Tatangelo, lo avete mai visto? Eccoli insieme

Si chiama Giuseppe Tatangelo ed è il fratello di Anna Tatangelo. Anna è l’ultima di quattro figli, legatissima alla sua splendida famiglia. Giuseppe è uno dei fratello della cantante, ed i due sono molto uniti. Sui social il fratello della cantante è piuttosto conosciuto. Cosa sappiamo di lui?

‘Classe 85, è nato nel mese di Agosto a Sora. Dopo aver completato gli studi liceali presso l’Istituto Tecnico per Geometri ha poi deciso di intraprendere un’altra strada o meglio, seguire quella intrapresa dai suoi genitori. E’ così entrato a far parte del mondo della pasticceria. Ha poi deciso di aprire ‘Il forno dei sapori’ a cui si è dedicato con tanto amore. Insieme alla sua dolce metà, Anna Maria, Giuseppe ha messo su famiglia. Infatti solamente pochi giorni fa, il lieto annuncio che ha reso tutti felici, zia compresa: Giuseppe ed Anna Maria sono diventati genitori bis con l’arrivo della piccola Mariasole.

Ma voi avete mai visto i due fratelli insieme? Eccoli in uno scatto.

Non c’è che dire, la bellezza è proprio di famiglia da quanto si può notare, non trovate?