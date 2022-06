Paola Di Benedetto, il brutto episodio che ha voluto raccontare pubblicamente; la confessione dell’ex vincitrice del GF Vip.

In questi giorni non si fa altro che parlare di lei per la sua nuova storia d’amore appena iniziata: Paola Di Benedetto sta frequentando il cantante Rkomi, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. Al settimanale Grazia, la conduttrice si è raccontata a cuore aperto, rivelando aneddoti inediti sul suo passato.

Pochi accenni alla sua situazione sentimentale: “Sono serena”, ha confessato l’ex vincitrice del GF Vip. Che ha invece raccontato molto sulla sua carriera e, in particolare, sulle difficoltà che ha dovuto affrontare agli esordi. In seguito le sue parole.

Paola Di Benedetto, brutto episodio agli inizi della sua carriera: il racconto

Paola Di Benedetto è uno dei volti più amati del momento. Speaker in radio e conduttrice tv, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin sta conquistando tutti con la sua semplicità e il suo innegabile talento. Nell’avventura al Prima Festival nel corso dell’ultima edizione di Sanremo, ha dimostrato di avere ottima padronanza davanti alle telecamere: spigliatezza, freschezza e simpatia. Ma non sono mancati gli ostacoli, all’inizio della sua carriera.

A Grazia, Paola ha spiegato che il sogno di diventare modella è nato presto in lei, ma non è stato semplice. “Entravo nelle agenzie, mi guardavano dalla testa ai piedi e subito “Avanti la prossima”, il mio fisico non funzionava per le passerelle”, ha confessato la Di Benedetto. Che ha poi iniziato la sua carriera sul piccolo schermo, partendo da Colorado, per poi raggiungere il grande successo con Ciao Darwin.

Di recente, nel 2020, Paola si è fatta conoscere a 30 gradi grazie all’esperienza nella casa del GF Vip: è stata proprio lei a trionfare nel reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo la vittoria, che ha rappresentato una spinta nella sua carriera, un nuovo ‘ostacolo’.

“Era il momento in cui spingere la mia carriera, in cui ti offrono qualsiasi lavoro e invece era tutto bloccato per la pandemia, ero demoralizzata.” Poco dopo, però, Paola ha ricevuto la proposta di Radio Zeta e, da lì, “ho scoperto il lavoro più bello del mondo”. Voi conoscevate questi retroscena sulla carriera della splendida Di Benedetto?