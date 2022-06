Paura per Shakira, dopo la separazione da Piqué si è verificato per lei un episodio da incubo.

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro, la rottura tra Shakira e Piqué non poteva non essere sotto gli occhi dei riflettori di tutto il mondo. Se all’inizio le voci al riguardo sembravano essere soltanto delle indiscrezioni adesso c’è la conferma.

E’ stata proprio la cantante attraverso una nota stampa ad aver ufficializzato la separazione dal calciatore. Non sappiamo con esattezza cosa abbia spinto alla rottura dopo anni, sono molte le voci al riguardo, ma nessuno dei due prima del comunicato e dopo ha voluto dire altro.

Per Shakira non è un buon periodo per la sfera personale ma lo sarà sicuramente in ambito lavorativo dato che proprio pochi giorni fa ha condiviso il suo nuovo singolo dal titolo Don’T Worry cantato insieme a David Guetta e a Black Eyes Peas.

Purtroppo, dopo l’addio a Piquè si è verificato un episodio da incubo per lei: vediamo che cosa è successo.

Paura per Shakira, dopo l’addio a Piqué un episodio da incubo per la cantante

La notizia della separazione di Shakira e Piqué ha fatto il giro del mondo. Inizialmente si parlava di un’indiscrezione, clamorosa possiamo dire, ma qualche giorno dopo è arrivata la verità. La cantante con una nota stampa ha ufficializzato la fine della storia con il calciatore, dopo anni insieme e due figli, nati nel 2013 e nel 2015.

Non è un bel periodo per l’artista almeno per quanto riguarda la sfera privata e negli ultimi giorni si è aggiunto un nuovo episodio a rendere questi giorni difficili. Come riporta il sito Fanpage, la cantante è stata colta dalla paura nella sua abitazione. Tra domenica e lunedì si è verificato un brutto episodio, nell’affacciarsi avrebbe trovato sulla strada delle scritte, dei messaggi d’amore di uno spasimante. Le frasi dicevano: “Ti amo mia bella donna”, “Sono venuto qui per te amore mio”, “Sono pronto a sposarti in questo momento e sostenerti”.

Un messaggio che ha assunto un brutto significato per la cantante: un uomo si era presentato sotto casa sua, entrando così d’improvviso nella sua vita. Shakira, come riporta fanpage, spaventata per l’accaduto avrebbe chiamato la polizia. Questo, a quanto pare, non è la prima volta che accade, la cantante ha già vissuto un episodio del genere.