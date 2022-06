Qui era solo una ragazzina, oggi è un personaggio molto conosciuto: la riconoscete?

Qui era una giovanissima ragazzina, oggi è invece un personaggio molto conosciuto: riuscite a riconoscerla? Si tratta proprio di lei

Spunta lo scatto da giovanissima di un volto noto agli occhi delle telecamere, riconoscete la donna in questa foto? Qui era una ragazzina, oggi però è un personaggio molto conosciuto. Sono di fatti diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere sui loro profili social scatti del passato, ed anche lei non è infatti mancata all’appello.

In questo scatto è ritratta ai tempi della sua maturità, e sui social ha condiviso questa foto ricordo per augurare agli attuali maturandi di vivere questa esperienza a pieno. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Scopriamo chi è il ‘personaggio misterioso’ oggi molto conosciuto!

Riuscite a riconoscere la donna nello scatto? Oggi un personaggio molto conosciuto, si tratta proprio di lei

Sono trascorsi un po’ di anni da quando ha conseguito il diploma e fatto il fatidico esame di maturità, da allora il percorso di vita di Stefania Pezzopane è stato un evolversi ed un crescendo sino a diventare ad oggi un volto noto sul piccolo schermo. La politica italiana è ad oggi un personaggio molto conosciuto. Presidente della provincia de L’Aquila ha conseguito il titolo ti Laurea in Scienze Politiche con il massimo dei voti, ha condiviso sul suo profilo social ufficiale uno scatto che la ritrae ai suoi 18 anni.

Quelli erano i tempi della maturità e la politica ha scritto nella didascalia dello scatto: “Ricordo una pazzesca notte di studio, a sfogliare libri e vocabolari per capire le ultime cose. Mi sembrava di non sapere nulla e di non ricordare alcunché. Non fu così, ricordai tutto ed andai molto bene. Il presidente della commissione d’esame era il Prof Colapietra. Ma quella giornata fu un rito di transizione. La maturità è qualcosa di più di un esame. E’ qualcosa di importante verso la lunga navigata alla vita“, ha scritto Stefania Pezzopane che ha poi voluto raccontare questo inedito retroscena: “Avevo 18 anni. Arrivai tardi davanti ai prof, persi tempo a scegliere nervosamente cosa mettermi. Andai come nella foto (quella che vi abbiamo mostrato sopra), capelli raccolti dietro ed un vestito blu con i cerchietti bianchi“.

La Pezzopane ha poi concluso con un caloroso augurio di buona vita a tutti gli studenti ed a tutte le studentesse che in questo momento stanno vivendo questo ‘momento di passaggio’ verso la ‘vita vera’!