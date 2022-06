Si sono lasciati, la rottura come un fulmine a ciel sereno: il cantante spiega cos’è successo

Si sono lasciati, la rottura come un fulmine a ciel sereno dopo tre anni di amore: il cantante spiega cos’è successo.

Una notizia che è ha rappresentato una vera doccia fredda per i fan della coppia: i due si sono lasciati ufficialmente, dopo più di tre anni di amore.

Ad annunciarlo è stato il famoso cantante, con un lungo messaggio condiviso sui social. Una vera e propria lettera in cui, a cuore aperto, la star ripercorre la relazione appena conclusa, spendendo parole meravigliose per la sua ormai ex compagna. Scopriamo i dettagli.

Dopo più di tre anni di amore si sono lasciati: l’annuncio del cantante sui social

“È stata un’esperienza davvero importante crescere insieme a lei. Grazie a questa persona ho capito cosa significa amare incondizionatamente, qualcosa che solo i miei genitori mi hanno dato in dono crescendo e che non ero stato in grado di accogliere e accettare completamente nella vita adulta prima di incontrare lei”. Con queste parole, Benjamin Mascolo parla della storia, ormai finita, con Bella Thorne.

Agli inizi del mese di giugno, l’ex componente del duo canoro ‘Benji e Fede’ ha annunciato la fine della sua storia con la nota attrice, a cui era legato da più di tre anni. Nonostante la rottura, per lei il cantante ha speso solo parole belle, definendola “il più straordinario degli esseri umani”.

I motivi che hanno spinto la coppia a separarsi non sono stati resi noti, ma le parole di Benjamin fanno capire che non vi è assolutamente rancore: “La nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a belle unioni e promesse tra le persone. Le relazioni nascono e muoiono come le persone, è il ciclo naturale della vita ed io l’ho pienamente accettato.”

I due ormai ex si sono detti addio a circa un anno dal fidanzamento ufficiale e la promessa di matrimonio. Inutile dire che la notizia ha spezzato il cuore dei numerosi fan che, soprattutto attraverso i social, seguivano e supportavano la coppia.